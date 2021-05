Les zakletých duší zůstane dlouho. Do pohádkových hlav nastěhují se ptáci

Představte si, že jdete cestou, nebo necestou, Libosadem a najednou se objeví Havran – člověk. Je celý černý, má dlouhý zobák, blíží se k vám. Jste zvědaví na setkání, ale on zahne do lesa. Protože kdybyste se setkali, a on hlasitě klepnul zobákem, polekáte se. Obojí se stalo. Povím přesně – bylo to v pátek 30. dubna, v den Čarodění.

Les zakletých duší je místo, kde jsou dřevěné hlavy v tělech stromů tichou vzpomínkou na osudy lidí, kteří se zde kdysi ztratili a stali se součástí tohoto lesa. | Foto: Bohumír Procházka