Kumraus, nebo komraus. Strašidlo, které nabádalo zlobivé děti

Čtenář reportér





Pravděpodobně nevíte, co to slovo znamená. Co to je, či kdo to je. Tak tedy vězte, že to byl tajemný bubák, nebo strašidlo, které nabádalo zlobivé děti, aby byly hodné a poslouchaly. Tímto kumrausem, nebo komrausem byly strašeny děti kolem Pecky u Nové Paky. A to pravděpodobně nejpozději koncem 19. století a v prvních desetiletích 20. století.

Duch. Ilustrační foto | Foto: Pixabay