Do Židovské školy jičínské přijeli ve čtvrtek 20. února z novin Fórum 24 šéfredaktor Pavel Šafr (nar. 1967) a editorka Johana Hovorková (29 let).

Beseda v jičínské židovské škole se věnovala práci českých médií. | Foto: Bohumír Procházka

On – brýle, pod sakem jemně kostičkovaná košile, ona – dlouhovlasá, ještě holka, tmavé šaty, červené paleto, kozačky. On –prošel mnoha českými novinami (Lidovky, Mladá fronta …), teď má svoje. Ona – po škole Fórum, ale do novin psala už na univerzitě.