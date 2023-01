FOTO: Království panenek a kočárků zachycuje i kus toho vašeho dětského světa

Ale v loňském roce to bylo přeci jenom o poznání jiné, a to proto, že v sobotu 10. prosince 2022 u nás v kostele sv. Jiljí vystoupil lomnický Chrámový sbor spolu s Musica Cecilia kvartetem a varhanami – vše pod řízením sbormistryně paní Mgr. Kláry Ptáčkové. Myslím, že tak profesionální výkon a přátelskou atmosféru, jsme u nás v kostele, co náš spolek Přátelé Markvarticka tyto a podobné akce pořádá, „zažili“ pouze několikrát a zaznamenal jsem i ohlasy, že to bylo poprvé. Tentokrát to bylo vskutku upřímné a uvěřitelně opravdové. Krásné vánoční melodie, kde dominovala Česká vánoční mše koledová, naplnily prostor našeho kostela takovou silou, že nás asi sedm desítek posluchačů bylo pomalu a laskavě „vtaženo „ do okouzlení, kde se zastavil čas.

Z hraní a zpívání našich hostů byla „cítit“ upřímná radost a nadšení a já si všiml, že se my – posluchači usmíváme, že jsme patrně zapomněli na své starosti co s dárky, úklidem a pečením cukroví, a tu všude přítomnou muzikantskou radost přijímáme za svou. Opravdu krásná, snad i neopakovatelná, sváteční chvíle, řekl bych – chvíle skutečného pochopení adventu.A tak děkuji našim, snad si mohu dovolit je tak nazvat, novým přátelům z Lomnice nad Popelkou za jejich, pro nás obohacující, adventní dárek. Přeji jim aby jim toto jejich nadšení vydrželo a pro nás bych si přál, abychom si ten úsměv a radost, které v nás probudili, v sobě uchovali i pro ostatní lidičky, které na tomto světě potkáváme, a to co nejdéle – nejlépe napořád.

Za spolek Přátelé Markvarticka – Petr Brabec