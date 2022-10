Hospod bylo mnoho, fotek ještě více. Někdy posloužily i pohledy shora. Často vstupovali posluchači do děje a dohadovali se, zda je to či není onen dům. I ke sporům docházelo. Ale produktivním. Hospoda, někdo říká hostinec, restaurace či jinak je místo, kterým prochází historie. Takže jsme se dozvěděli, že kupříkladu v hostinci Koruna byl v roce 1942 založen jičínský rybářský spolek. Že Veselka byla úplně někde jinde než na rohu, jak se dnes říká. Tenkrát to bylo u Efenberků. Protože hospody se často nazývaly podle majitelů. Tak bývala hospoda u chudých Žďárských a bohatých Žďárských. Snad nejvíce názvů měl dnešní hotel Paříž. Kdo by je uměl všechny vyjmenovat. Skvěle to pojmenování vystuhuje, jak se měnila naše společnost.

FOTO: Pěvecký sbor Foerster oslavil své čtvrtstoletí slavnostním koncertem

Mnohé hostince pamatují, že tam byli naši prezidenti. Masarykova přednáška v Pařiži prý měla tolik posluchačů, že se téměř nevešli. V Praze vysvětloval Miloš Zeman, že on už pije něco jiného než pívával. Už jsem zapomněl, jak to bylo s Becherovkou. Ostatně soudím, že věrnost hospodě je dnes věrnější, než věrnost politické straně. Hospody představují stálost. Když byla hospoda z nějakých důvodů zavřena, pili věrní štamgasti doma vodu.

Musím přičinit jednu zkušenost zdravotní. Když se mi objevily žaludeční vředy, pravil pan řidič Sýkora: "Kdybys chodil častěji do Baťáku k Haknovi na Smíchov, nemusel jsi teď trpět." Když průkopník dálkových pochodů český básník K. H. Mácha plánoval své dlouhé cesty, bral s sebou kamaráda, jehož strýc byl sládkem.

Pan inženýr Vik jasně dokázal, jak málo je dnes v Jičíně hospod, proti časům minulým. Možná, kdyby ten pokles nenastal, nebyli by dnes lidi na sebe tak protivní. Ale to už jsou úvahy autora tohoto článku.

Filmová místa: Na gotickém hradě Kost najdete Máchalovo okénko

Pan stavitel podal úžasný přehled. U některých hospod jen krátce se zmínil o jejich historii, majitelích, o tom, co se tu událo. Bylo by krásné ve věci pokračovat a připravit "Příběhy jičínských hospod". Některých, vybraných. Doplněné fotkami, či obrázky, které by ten příběh, tu jejich historii, ilustrovaly.

Bohumír Procházka (proChor)