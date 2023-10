Žáci z modelářského kroužku v Kopidlně Patrik Švorc a Jan Zajíc vyrazili o víkendu 16 - 17. 9. 2023 poměřit síly se světovou špičkou na světové poháry do Kožlan u Plzně.

Patrik Švorc model kategorie F1B | Foto: František Zajíc

Krásný slunečný víkend přilákal mimo Čechů i závodníky ze Slovenska, Maďarska, Finska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Chorvatska a Francie. Celkově se účastnilo 70 závodníků ve čtyřech kategoriích.

V sobotu - CZE Cup - se Patrik Švorc v kategorii F1B i Jan Zajíc v Kategorii F1A probojovali po pěti základních kolech do rozletu. A i tam si vedli velmi dobře. Nejdříve oba letěli velmi dobře prodloužený šesti minutový let a potom v osmi minutovém již bylo rozhodnuto. Patrik vyhrál mezi juniory kategorii F1B a celkově skončil na 3. místě. Jan Zajíc mezi juniory skončil na 2. místě a celkově na 11. místě. V neděli - West Bohemian World Cup - Patrik létal opět bezchybně. Honzovi chybělo do plného výsledku osm sekund. I přesto vyhrál juniorskou kategorii a celkově skončil na 12. místě. Patrik obsadil 2. místo mezi juniory a celkově byl také na 12. místě ve své kategorii.

Velmi náročný víkend v silné konkurenci skončil parádním úspěchem na světové úrovni pro kopidlenské modeláře. Tyto úspěchy jsou za pečlivou práci, spoustu hodin v dílně i na letišti. Velkou podporou pro kluky jsou hlavně rodiče, LMK Kopidlno, ale i Město Kopidlno a ZŠ a MŠ Kopidlno - všem moc DĚKUJEME.

František Zajíc