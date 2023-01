Tvůrci jsou Michal, Hanka, Gabriela, Dominika a Hana. Odborníci z jednotlivých oddělení muzea. Totiž – do muzea chodí žáci. Od roku 2019 běží tu edukační programy. Edukátorky seznamují třídy postupně s jednotlivými kapitolami dějin Jičína. Malíř a malířka malovali k tomu obrazový doprovod.

I objevil se nápad vytvořit z těchto obrázků knihu ve formě komiksu o dějinách města. Pan malíř je vystudovaný architekt a Jičín je jeho první komiks, který v rozhovoru nazval prvním výkopem. Zatím má za sebou jen ilustrace. Proškovi se netají tím, že chtěli udělat svoji knížku, svéráznou, a ne podobnou všem ostatním svého druhu. Jeví se to i v kresbě štíhlých postav, texty nejsou v obvyklých bublinách. Zajímavá je i vazba knihy, nezvykle tvrdé desky a neobvyklý hřbet. Čtenář si postupně zvykne, že některé historické stavby jsou zobrazeny víc podle fantazie malířů, než je jejich skutečná podoba. Kniha je uměleckým dílem, autor má právo na svůj pohled na realitu.

Jičínské muzeum vydalo komiks. Netradičním způsobem představuje historii regionu

Kniha má 475 stran, tuhé desky, ležatý formát vhodný pro komiks. Však není jen běžným komiksem. Je to komiks historický, dějepisný. Hlavně ale, u každé kapitoly jsou obrázky a text muzejního rázu. Jsou tu fotografie exponátů muzejních, reprodukce obrazů o fotografií z muzejních sbírek. Skvělé propojení slova, obrazu a reálné skutečnosti z muzejních sálů.

Je tu všechno. Od kamenného sekeromlatu z doby neolitu, až po příchod okupačních vojsk v roce 1968 a reálné jeho důsledky. Je tu pověst o vzniku Zebína i o tom, jak vévoda dal vysázet lipovou alej během jedné hodiny a stejně nakonec jeho ostatky tudy do kláštera Kartuziámů nevezli.

František Rous vyrobil ve své továrně více než 13 000 pian. Komunisti ho pak, když mu bylo 80, odsoudili do vězení. Pan spisovatel Václav Čtvrtek vysvětluje, kde se vlastně ten Řáholec nachází. K tomu dodáme, ze Řáholeček existuje. Byl vysázen pod vrchem Šibeňák v roce, kdy Hana Krásenská byla šéfkou festivalu Jičín město pohádky.

Věru neměli to lehké autoři knížky, když museli se rozhodnout, které události do knížky zařadit. A to ještě stačili vložit i pověst, pohádky, vyprávění, které dílo zpestřují. Víme, jak vypadá Menlichrovka, známá puška z roku 1895, i že na hradě Veliši byla uložena Kompaktáta. Autoři připomněli i některé jičínské obchodníky.

Muzeum vydalo knížku, která je určena všem věkovým kategoriím. Nejmenší děti čtou společně s rodiči. Ale to je účel – aby se rodiče s dětmi sešli nad knihou. Ne náhodou nese v nadpise podtitul – a plno otazníků. Provokuje k dalšímu hledání.

Bohumír Procházka (proChor)