To všechno připravili lidi z Malechovic a Libošovic a jejich přátelé. A to mají Malechovice jen 26 obyvatel, jak říká Alena, jedna z organizátorů. Inu, když je dobrá vůle, dobří přátelé, daří se. Tady na kopci byla v sobotu 14. srpna skvělá atmosféra. Shora tomu přáli, nebe bylo bez mráčku, Trosky v podvečeru úžasně fotogenické a Jupiter v noci přímo zářil. Taková malá tečka v dalekohledu, nemyslete. Ale viditelná, protože Pavel přivezl dalekohledy. Pavel vede hvězdárnu v Boleslavi, má příjemné spolupracovníky, kteří vysvětlovali a zaostřovali. Za světla, i dlouho do noci. Jest Novákův kopec stále ještě místem bez světelného znečištění.

Kapely se začaly střídat už krátce po šesté, vlastně zároveň s tím, kdy se začalo točit pivo a jiné pití nalejvat. Alko i nealko, vždyť tu byla spousta dětí a snad všechny přetáhly obvyklý čas doby pomodlit a spát. To jinak u hvězdářů nejde. Kapely se jmenovaly (bože, já si to nezapsal) myslím Harapes ale na pozvánce je Swing Society. Ono je to složité, někteří muzikanti hráli v obou. Ale nekonečný blues byl skvělý. A vydržely dlouho do noci, střídány pak zpíváním u kytary.

Už za hluboké tmy naplnil se stan k prasknutí všemi generacemi. Přijel další Pavel, Pavel Suchan z Astronomického ústavu a přivezl: propisku která letěla okolo zeměkoule, spoustu všelijakého kamení ale to byly meteority na zem dopadlé, myslím taky kousek Měsíce, to jsem ale možná poplet, a Krtečka. To všechno byly vyučovací pomůcky, když školil o hvězdách a jak se tam všude po vesmíru lítá. Měl pozorné žáky všech kategoriích, zejména kluci ho baštili. Učil otázkami, nechal kluky vypovídat a za správnou odpověď dával astronomické placky. Pavel umí a má trpělivost. Propiska se mu vrátila, VK přítomen nebyl. Ale některé kameny ty jen ukázal, jsou příliš vzácné. Pomocí Krtečka vysvětlil stav beztíže až po detail, že astronauti požívají i plíny, když musí zůstat hodiny ve skafandrech. Pak to všechno sbalil do veliké tašky a odjel na Jizerku pozorovat hvězdy, protože tam je tma a žádné světelné smetí. Jsou ti astronomové trochu blázni, co všechno zastanou. Však taky po něm pojmenovali planetku Suchan.

Pořadatel Míra program bravurně řídil, ale to už některé děti a spaly, i jeden proChor odpadnul a na louce pod tím mořem hvězd se pokoušel usnout. Střechu mu dělalo divadlo, které nestačil uklidit.

Ale to ráno. Přímo do spacáku zdravily ho skvěle prvním sluncem nasvícené Trosky.

proChor