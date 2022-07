Studánka je upravená, umyvárna jednoduchá nad žlabem trubka, v ní otvory, místo kohoutů dřevěné kolíčky. Teplá voda do sprch teče každý třetí den, v případě potřeby častěji. Ale musí se nadělat dřevo a zatopit. Skauti, i ti nejmenší, vědí, že kohout s teplou vodou není samozřejmostí. Jako nebyl na Ukrajině, když lidé museli žít kvůli bombardování ve sklepích. Vlastní zkušenost je jedním z nejužitečnějších výchovných momentů.

RETRO: V Lukavci u Hořic zažijete návrat do dětství. Podívejte se na fotografie

Blízko tábora je nenápadný, zarostlý potůček. Když byly ukrutné deště, voda se zvedla, i tenhle potůček se vylil z břehů. Parta starších hochů vzala lopaty a začala prohlubovat koryto. Nikdo je tam neposlal. Oni vědí, že ke klidnému životu tábora je to potřeba udělat.

Odpoledne po mém divadle bylo slunečno, oběd dobrý, ideální dát si dvacet. Ne. Hitem letošního tábora byly houby. Vyřezávání bývalo jednou z nejzajímavějších zábav dětí. Tady to stále platí. Snad každý už má svou sadu, kterou si odveze domů. Vlastnoruční hříbek, či růžovka, je úžasný dárek pro sourozence, ale i rodiče. Daleko lepší, než kdovíjaký kupovaný. Ale to se musí umět s nožem, sekyrkou, dlátem. Ale to je pro skauty samozřejmost.

Pravda, za 14 dnů se všechno nenaučí. Vždyť jsou spolu po celý rok. A jezdí na víkendové výpravy.

FOTO: Malíř Pavel Rampír vystavuje v Šolcově statku originální letecké kresby

Letošní celotáborová hra se jmenuje Po stopách pátera Samuela Fritze. Na základě dopisu našli skauti nakonec diamanty. Ano, ukryté v někdejší sopce Dubolka. Ale to museli nejdříve rozluštit dopis a všechny údaje, které je do kráteru dovedly… .

Budíček a večerku oznamuje na táboře trubač. Vztyčení a večer spouštění státní je samozřejmostí. Skauti i skautky v krojích ctí naše státní symboly a není to formalita. Vlastenectví není pouhé slovo.

Mnoho věcí děje se na táboře jinak, než bývá v běžném životě. Večer četba na pokračování při petrolejce. Noční hlídky, slouží vždycky jen jeden. Služba má za úkol zapisovat své pocity a zážitky. Užitečné čtení o prožívání mladého života. Komu z nás se tady naskytne slyšet štěkot srnek, které přijdou i mezi stany.

Dobře, že existuje i svět podobný takovým táborům. Menší nebezpečí, že mezi mobily a televizory zblbneme dočista.

Bohumír Procházka (proChor)