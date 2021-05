Kašna na Valdštejnově náměstí v Jičíně má strategickou polohu. Amfitrité, která je tam kamenná, vidí mnoho důležitého, co se v Jičíně děje. Slyší i věci soukromé, neboť rande u kašny je v Jičíně totéž, jako v Praze rande u Koně. Zajisté odehrálo se tu i mnoho demonstrací a vzpomínek všelijakých. I schůze redakce Prochorovin už tu byla, i příprava křtu alba písniček….

Neboť strana k zámku skvěle jest osluněna a v případě potřeby i vyhřáta. Myšlenky i slova tu vyslovená fasáda zámku odráží, vrací a k důkladnému probrání vyzývá.

I já tu rád schůzuji sám. Sám se sebou. Sedím na schodě, je teplý, od slunce vyhřátý. Tolik lidí tu projde. Kam spěchají, co telefonují? Jak chutná jejich zmrzlina? Mají mysl harmonickou? Dívkám vlají ve vánku sukýnky, v téhle době přikrácené.

Nesu si Karin Krajčo Babinské knížku Za sny. Listuju: „Pak se otočil na Philipu a dlouze se jí zadíval do očí. Doufal… .“ To bude dobrý. Čtení.

L. přisedá. Domlouváme divadlo. Pak jdeme k jejímu, asi oblíbenému tématu. Inkarnace, několik životů. Šamanové. Říkám si, kterou větu bych si měl zapamatovat. Nezapamatoval. Mnoho zajímavého ví. Tohle kafe ale já nepiju. To už bych nezvládnul. Ale bylo by užitečné pro život. Tak koukám, poslouchám. Nebo to vypadá, že poslouchám? Ale koukám pečlivě. Je na co. Přesněji na koho. To mě fotonovinařská praxe naučila. L živě gestikuluje. Rukama vytváří obrazce, ilustruje svou řeč. Má zajímavej nos. Sahám po foťáku, pak si rozmyslím. Sedí na nesprávné straně. Protisvětlo neumím.

Bohumír Procházka (proChor)