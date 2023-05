Poslední dubnovou sobotu se ve Sportovní hale TJ Ostrava uskutečnilo 1. kolo prvoligového ročníku 2023 skupiny B.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Jičínští judisté se na ostravském tatami představili v soutěži družstev pod vedením trenérů Milana Letošníka a Luďka Vaníčka v následující sestavě: do 60 kg Matěj Hyka a Vojtěch Ježek, do 66 kg Jan Kryl, do 73 kg Tadeáš Čeřovský a František Egrt, do 81 kg Jakub Zachoval, do 90 kg Petr Matějka a nad 90 kg Jakub Krejčík.

Výsledky jednotlivých utkání jičínského klubu:

SKP JUDO Jičín, z.s. - JUDO SKKP Brno “B“ 6 : 0 (510 : 0)

K úvodnímu utkání nastoupili jičínští v sestavě Hyka, Kryl, Egrt, Čeřovský, Matějka a Krejčík.

Poměrně odevzdaná brněnská rezerva našim borcům nekladla velký odpor a všichni tak ve svých utkáních zvítězili před časovým limitem!

TJ Sokol Hradec Králové - SKP JUDO Jičín, z.s. 2 : 4 (200 : 202)

K východočeskému derby nastoupili naši ve stejné sestavě jako v úvodním utkání. Hradečtí judisté v čele s juniorským reprezentantem Šopincem a bývalými reprezentanty ČR Tomkem a Suchým byli velkým favoritem.

Našim se nad očekávání vydařil vstup do utkání, když dorostenec Hyka zaskočil reprezentanta Šopince v golden score technikou páčení a získali jsme nečekaný bod. Poté svá utkání bezpečně zvládli Kryl a Čeřovský. V dramatickém utkání získal čtvrtý bod juniorský reprezentant ČR František Egrt, který za nerozhodného stavu zvítězil v golden score nad hradeckým favoritem Tomkem.

Judo Vysočina - SKP JUDO Jičín, z.s. 2 : 4 (101 : 301)

Loňský extraligový celek byl favoritem utkání.

Opět se zadařilo dorostenci Matěji Hykovi, který zvítězil v po velkém boji v golden score nad zkušeným Zdeňkem Novotným. Další body přidali Kryl a Čeřovský. Slabší chvilku si poté vybrali František Egrt a Petr Matějka, a tak konečný výsledek pečetil Jakub Krejčík, který svého soupeře porazil před časovým limitem.

1. JC Baník Ostrava “B“ - SKP JUDO Jičín, z.s. 3 : 3 (300 : 300)

Utkání s domácí rezervou skončilo nerozhodným výsledkem, když o jeho výsledku rozhodl sporný výrok rozhodčího, který předčasně ukončil utkání Tadeáše Čeřovského v domnění, že náš judista byl po nasazeném škrcení uspán! Premiéru v ligové soutěži mužů si úspěšně odbyl Vojta Ježek, který získal svůj první ligový bod mezi dospělými. Další dva důležité body přidali Kryl a Egrt.

Judo Klub Olomoc “B“ - SKP JUDO Jičín, z.s. 3 : 3 (201 : 300)

V posledním utkán 1. kola byla na našich borcích již znatelná velká únava. Podle očekávání získali body Kryl, Egrt a Čeřovský. O našem vítězství na pomocné body rozhodl zkušený Petr Matějka, který v utkání sice podlehl juniorskému reprezentantovi ČR Lhotzkému, ale vzhledem k tomu, že utkání skončilo až v golden score, jeho soupeř zvítězil pouze na 1 pomocný bod.

V úvodním kole prvoligového ročníku 2023 se jičínskému celku dařilo nad očekávání. Velmi dobré výkony podali Tadeáš Čeřovský, junioři Jan Kryl, František Egrt a mile překvapil dorostenec Matěj Hyka. Dobrými výkony se prezentovali i dlouhodobé opory Petr Matějka, Jakub Zachoval, Jakub Krejčík a dorostenec Vojtěch Ježek Doufáme také, že v dalších kolech přehodnotí své stanovisko o ukončení své úspěšné sportovní kariéry velká opora jičínského celku Michal Vaníček.

Pořadí družstev po 1. kole skupiny B

1. SKP JUDO Jičín, z.s. 9 body (20 : 10) pomocné body

2. Judo Vysočina 6 (16 : 14)

3. TJ Sokol Hr. Králové 6 (15 : 15)

4. Judo SKKP Brno “B“ 4 (11 : 19)

5. 1. JC Baník Ostrava “B“ 3 (12 : 18)

6. Judoklub Olomouc “B“ 1 (16 : 14)

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje všem svým podporovatelům.

Milan Letošník, předseda SKP Judo Jičín, z.s.