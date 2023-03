Uplynulou sobotu 25. března přivítala sportovní hala v České Skalici 244 nejmladších judistů z 22 oddílů ČR v kategoriích chlapců a děvčat U10, U12, U14 a U16.

Sskupinka jičínských medailistů z České Skalice, zleva stojící Karolína Soukupová, Kryštof Neuwirth, Veronika Lipárová, Miroslav Kratochvíl, Barbora Horáčková a Oliver Tichý. | Foto: A. Kratochvíl

V nejmladší věkové kategorii do 10 let se nejvíce dařilo Karle Lemmerové do 25,1 kg a Alexandru Hykovi do 26,6 kg, kteří ve všech svých utkáních zvítězili a zaslouženě získali zlaté medaile. Stříbrný kov vybojoval do 30,5 kg Sebastian Bílek.

Na 6. místech skončili Vitaliia Shepa do 37,2 kg a Petr Zavadil do 28,1 kg.

V kategorii do 12 let do 50 kg přesvědčivě zvítězil Vojtěch Zlámal, bronzové medaile vybojovali do 35 kg Josef Varšányi a do 42 kg Kryštof Lánský.

V kategorii do 14 let zvítězili Oliver Tichý do 55 kg a Miroslav Kratochvíl do 73 kg. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii do 44 kg Karolína Soukupová, Viktor Tichý skončil do 46 kg pátý.

Jičínští judisté přivezli osm cenných kovů ze Samurajské katany

V kategorii do 16 let zvítězila Barbora Horáčková do 44 kg. Stříbrné medaile přidali do sbírky v kategorii do 57 kg Veronika Lipárová a do 60 kg Kryštof Neuwirth.

V pořadí klubů skončil jičínský celek na velmi dobrém druhém místě a obhájil tak umístění z loňského ročníku.

Pro některé naše naděje byl tento turnaj první zápasovou zkušeností, pro ostatní kvalitní přípravou před kvalifikačními turnaji na Přebor ČR 2023.

Milan Letošník, předseda SKP Judo Jičín, z.s.