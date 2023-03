V nejmladší věkové kategorii do 50 kg se nejvíce dařilo Vojtovi Zlámalovi, který ve všech svých utkáních zvítězil před časovým limitem a zaslouženě zvítězil. Ve stejné věkové kategorii podlehli v boji o bronz do 35 kg Josef Varšányi a do 42 kg Kryštof Lánský.