Poslední květnovou sobotu se ve Sportovní hale Sokola v Hradci Králové uskutečnilo 2. kolo prvoligového ročníku 2023 skupiny B.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Jičínští se na královéhradeckém tatami představili v soutěži družstev v následující sestavě: do 60 kg Matěj Hyka a Vojtěch Ježek, do 66 kg Adam Resutík, do 73 kg Tadeáš Čeřovský a František Egrt, do 81 kg Michal Vaníček a Jakub Zachoval, do 90 kg Petr Matějka a nad 90 kg Jakub Krejčík.

Výsledky jednotlivých utkání jičínského klubu:

SKP JUDO Jičín, z.s. - JUDO SKKP Brno “B“ 4 : 2 (400 : 110)

K prvnímu utkání nastoupili jičínští v sestavě Hyka, Resutík, Egrt, Čeřovský, Matějka a Krejčík.

V překvapivě vyrovnaném průběhu úvodního utkání byl po prvních 4 utkáních nerozhodný stav, ale zkušení Matějka a Krejčík strhli vítězství na stranu jičínských.

TJ Sokol Hradec Králové - SKP JUDO Jičín, z.s. 2 : 4 (200 : 310)

Ve východočeském derby nastoupili naši ve stejné sestavě jako v úvodním utkání. V domácím celku tentokrát sice chyběl juniorský reprezentant ČR David Šopinec, posíleni však byli o vícemistra České republiky do 66 kg z loňského roku Marka Szatmáriho.

A právě utkání domácího Marka Szatmáriho s Tadeášem Čeřovským mohlo našemu celku zajistit minimálně bod v případě vítězství Tadeáše před časovým limitem. Jičínský borec zvítězil až v samotném závěru utkání, ale ne před časovým limitem. Domácí tak mohli ještě průběh utkání zvrátit. Toto jim však v následujícím utkání překazil juniorský reprezentant ČR František Egrt, který přesvědčivě porazil zkušeného hradeckého judistu Jana Tomka a rozhodl tak o vítězství jičínských.

Judo Vysočina - SKP JUDO Jičín, z.s. 2 : 4 (110 : 400)

Loňský extraligový celek byl mírným favoritem, ale naši borci opět nezaváhali, přidali důležité body a přiblížili se tak startu v podzimním termínu postupové skupiny.

JC Baník Ostrava “B“ - SKP JUDO Jičín, z.s. 2 : 4 (200 : 310)

K posledním dvěma utkáním nastoupil v nejlehčí hmotnostní kategorii Vojta Ježek. Ve velmi dramatickém průběhu utkání rozhodl o výhře jičínských až v posledním utkání Jakub Krejčík, který zvítězil nad svým soupeřem po obětavém výkonu až v golden score.

Judo Klub Olomoc “B“ - SKP JUDO Jičín, z.s. 1 : 5 (10 : 500)

V závěrečném utkání 2. kola završili jičínští judisté své úspěšné vystoupení přesvědčivým vítězstvím nad rezervou Olomouce.

Ve 2. kole prvoligového ročníku 2023 se jičínskému celku podařilo navázat na úspěšné vystoupení z 1. kola a zajistit si tak celkové vítězství ve skupině B.

Velmi dobré výkony v tomto kole podali Tadeáš Čeřovský, Petr Matějka, junior František Egrt a Jakub Krejčík. Vítězná utkání vybojovali také Jakub Zachoval, dorostenci Vojtěch Ježek, Matěj Hyka a Adam Resutík. Velmi důležitá byla v týmu také přítomnost bývalého reprezentanta Michala Vaníčka, který byl v případě potřeby připraven zaskočit za své mladší nástupce a jeho radám a postřehům pozorně naslouchali jičínští mladíci.

Pořadí družstev ve 2. kole skupiny B

1. SKP JUDO Jičín, z.s. 10 bodů (21 : 9) pomocné body

2. Judo Vysočina 7 (19 : 11)

3. TJ Sokol Hr. Králové 5 (15 : 15)

4. 1. JC Baník Ostrava “B“ 4 (15 : 15)

5. Judo SKKP Brno “B“ 3 (14 : 16)

6. Judoklub Olomouc “B“ 0 ( 5 : 25)

Celkové vítězství v obou kolech zajistilo jičínskému klubu, spolu s celky Judo Vysočina a TJ Sokol Hradec Králové, účast v podzimní části bojů v postupové skupině I. ligy a možnost startu v baráži o Extraligu!

SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje všem svým podporovatelům.