Ve dnech 18. a 19. března se ve Vítkovické aréně a.s., v atletické hale Ostravě – Zábřehu uskutečnil Český pohár Ostrava Judo Open 2023 pro kategorie U14, U16, U18 a U23.

Na 8 ostravských tatami se po oba soutěžní dny představilo 1394 mladých judistů ze 194 klubů nejenom z ČR, ale i z AUT, CYP, FRA, HUN, POL, LTU, ROU, SRN, SVK a UKR.

Jičínští trenéři nominovali na tento prestižní turnaj 5 nadějí, které si nominaci na nedělní turnaj zasloužili na základě svých výsledků v roce 2022.

Nejvíce se dařilo v kategorii U23 do 73 kg Františku Egrtovi, který v silné konkurenci vybojoval 5. místo. František podal v průběhu soutěže kvalitní výkon, podlehl až pozdějšímu vítězi této kategorie. V opravných bojích ale nezaváhal a probojoval se až k utkání o bronz. V tomto podlehl velmi sporným výrokem rozhodčích, kteří 2 sec před koncem utkání udělili Františkovi přísný třetí trest a tímto rozhodnutím svému soupeři podlehl. Vzhledem k tomu, že se jičínský borec v kategorii juniorů zabydluje velice krátce, je 5. místo s bilancí 5 vítězství a 2 porážek velice dobrým výsledkem.

V kategorii U16 vybojovali Jan Egrt a Natálie Rejmanová solidní 7. místa.

Honza měl sice v prvním kole volný los, ale ve druhém kole jej čekal loňský přeborník ČR. Náš judista favorita této hmotnostní kategorie v úvodu utkání zaskočil a technikou kouchi gari zvítězil před časovým limitem. Poté však podlehl maďarskému soupeři a v opravných bojích byl jen krůček od boje o bronz. Konečné 7. místo s bilancí 3 vítězství a 2 porážek v silné konkurenci není špatné.

Natálka po přechodu do vyšší hmotnostní, ale i věkové kategorie skončila po sympatickém výkonu na 7. místě, když tuto kategorii zcela ovládli mladé naděje ze zahraničí a Natálka se umístila jako druhá nejlepší z ČR.

V hmotnostní kategorii děvčat U16 do 52 kg vstoupila do soutěže přesvědčivě Darina Jirásková, když v úvodním kole zvítězila nad soupeřkou z Polska technikou ouchi gari za 4 sec. V dalším utkání se na ní znatelně podepsala viróza, kterou prodělala krátce před soutěží. Své soupeřce podlehla po velkém boji a do opravných bojů již nezasáhla.

V kategorii chlapců U16 do 55 kg zvítězil v úvodním utkání Tomáš Ort bleskově provedenou technikou harai goshi. V dalším utkání si však poranil rameno a ze soutěže odstoupit.

Jičínské naděje tentokrát cenný kov sice nepřivezli, ale jedno 5. a dvě 7. místa v silné zahraniční konkurenci nejsou vůbec špatným výsledkem.

Milan Letošník, předseda SKP Judo Jičín