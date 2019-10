Odpoledne se na palubovce jičínské haly představili bývalí odchovanci tohoto veleúspěšného trenéra. Ti, kteří ze zdravotních či jiných důvodů aktivně sportovat nemohli, se usadili v hledišti. Honza Kypr, bývalý svěřenec a žák pana profesora, poté v přestávkách mezi jednotlivými čtvrtinami exhibičního utkání seznámil všechny přítomné s nejvýznamnějšími momenty v životě oslavence a připomněl slavné úspěchy jednotlivých týmů, které pan Banýr trénoval.

Josef Banýr se narodil 3. října 1939 v Rožďalovicích. Po ukončení ZŠ vystudoval Střední zahradnickou školu v Děčíně a po dvou letech na vojně se přihlásil ke studiu na FTVS v Praze. Úspěšně absolvoval a v roce 1967 nastoupil na jičínské gymnázium jako učitel tělesné výchovy a biologie. V tom samém roce se oženil s Dášou Burdovou, která stejně jako on učila dlouhá léta na té samé škole stejné předměty. Josef se aktivně věnoval atletice a basketbalu. Po ukončení vlastní sportovní kariéry začal trénovat v Jičíně basketbalovou mládež. Za téměř 30 let trenérské praxe dosáhl se svými svěřenci mnoha vynikajících úspěchů, získal s nimi několik medailí na Mistrovství ČSSR, ČSR i ČR, se studenty jičínského gymnázia pak byl úspěšný i v republikovém finále středoškolských her v basketbale. Pod jeho rukama vyrostlo mnoho výborných basketbalistů, včetně jeho synů Tomáše a Radka. Kromě sportu je jeho celoživotní zálibou také myslivost. I léta zaslouženého důchodu tráví aktivně, s manželkou Dášou vyjíždějí na výlety na kolách.

Po skončení exhibičního utkání následovalo předávání darů. Oslavence obdarovali zástupci jednotlivých družstev, která trénoval, dary obdržel i od zástupců oddílů atletiky a basketbalu v Jičíně. Popřát přijeli i zástupci basketbalu z Nové Paky. Potom se všichni přesunuli do restaurace U Šuků, kde oslavy pokračovaly. Na obrazovkách se promítala videa z významných basketbalových akcí a účastníci dávali k dobru historky sportovní i ze studentského života. Dostavila se i bývalá žákyně pana profesora Lucie Doušová, aby zahrála na harmoniku. A za chvíli už celá hospoda zpívala. O dvě hodiny později se dostavil i pianista s rozloženým pianem, které během pár minut smontoval, přidaly se kytary a hrálo se a zpívalo až do časného rána. Oslava se zkrátka vydařila!

Nezbývá než panu profesoru Banýrovi popřát do dalších let hodně zdraví a neutuchající elán.

Jan Kypr