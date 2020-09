Skupina dívek, studentek, či těch, co jsou čerstvě po škole, uspořádala už pátým rokem svůj festival. Je skvělé, že když velká „Pohádka“ nebyla možná, festival v Jičíně v září byl, a to, jak název říká, trochu jinak.

Foto: Bohumír Procházka

Jinčí čin si nepotrpí na celebrity. Přesněji má svou představu, koho pozvat. Protože letošním ústředním tématem bylo školství, přijeli, či přišli ti, kdož mají k věci co říci. Teoreticky, či prakticky ukázat. Témata jako Budoucnost škol, Zážitky a zkušenosti, Připravuje škola na život?, Je známkování nejlepší způsob motivace? Metody pro rozvoj myšlení a učení, zní příliš akademicky, ale je-li dobrý učitel…. A jsme u jádra věci. Lektoři byli mladí, zajisté s jiným, než konzervativním myšlením. Představují to, co je nepříliš šťastně nazýváno alternativní.