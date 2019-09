/FOTO/ Jinčí čin - skupina, která koná v době festivalu Jičín město pohádky vedlejší program, vytkla si za cíl oživení a zajímavých míst ve městě. Letos věnuje se soukromému vlastnictví a bydlení. Pro denní program nabídli obyvatelé své zahrady. Zajímavá, a pro JMP ne tak obvyklá, jsou i témata. Ilustrujme to na jednom z nich.

Předčítání na zahradě domu? I tak může vypadat alternativní program festivalu. | Foto: Bohumír Procházka

Pod Čeřovku, do Fibichovy ulice k Crhovům na zahradu přijelo nakladatelství KHER, které se zabývá vydáváním romské literatury a přivezlo s sebou svou kmenovou autorku Ilonu Ferkovou. Jejím prostřednictvím dostali jsme se do Rokycan. Ale nejde o tohle město, jde o příběh a téma. Jinčí čin tímto připomněl život skupiny lidí, kteří pro mnohé z nás představují téma ke vtipům, někdy úsměvům, jindy i nenávistným slovům. K hospodským debatám, či projevům nadřazenosti, jak my jsme lepší, než oni. Bezdomovci.