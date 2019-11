Jičínští studenti si připomenou 17. listopad

Většina lidí zapomíná, co znamená slovo svoboda. Studenti si jsou však vědomi tohoto luxusu, do něhož se narodili, a již několik let si připomínají, co znamená mít svobodné volby, svobodu slova a demokracii.

Polistopadové dění roku 1989 v Jičíně. | Foto: Archiv RMAG Jičín