Jamboree je skautské setkání pořádané na národní nebo mezinárodní (celosvětové nebo kontinentální) úrovni. Název „jamboree“ vymyslel zakladatel skautingu lord Robert Baden-Powell. Údajně je to složenina ze svahilského přátelského pozdravu jambo a slova corroboree, pocházejícího z domorodých australských jazyků, které znamená „slavnostní setkání“.

Středoevropské jamboree (neboli Central European Jamboree, CEJ) se koná každé dva roky a naposledy se konalo v roce 2022 v Praze. My jsme na jamboree vyrazili v 10členné skautské skupině, která se skládala ze 4 členů z Jičína, 2 z Nové Paky, 2 z Bukovinky u Brna a 1 ze Semil + abychom mohli jet, jela s námi 1 vedoucí z Jičína Eva Hodačová, za což jí moc děkujeme.

Na cestu na Slovensko jsme vyráželi 2.8. v 7:30 z jičínského vlakového nádraží, cesta trvala zhruba 9 hodin a už cestou tam jsme ve vlaku začali potkávat skupiny skautů, některé i ze Švédska. Na místo jsme se dostali zhruba v 17 hodin, dostali jsme se do areálu autokempu, kde se celá akce konala a na určeném místě postavili turistické stany, které jsme si přivezli. Obdrželi jsme kartičky a další identifikační prostředky, aby se na akci nedostal někdo, kdo tam nemá co dělat a šlo se na večeři.

V areálu byl velký jídelní stan, kde dobrovolníci nandávali jídlo a bylo o nás postaráno. Byla zde i jídla pro vegetariány, vegany a pro lidi s dalšími omezením, takže všichni měli jídla dostatek. Po večeři následovalo zahájení, při kterém jsme si vyslechli proslovy od organizátorů akce a od starostky obce Mošovce a následně se nám představili všechny země, které přijely.

Celkem se Jamboree účastnilo 1100 skautů a skautek z 10 zemí Evropy. Byli zde skauti z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Norska, Švédska, Švýcarska a z Velké Británie. Většina účastníků byla z Česka a Slovenska, takže česky se mluvilo asi nejvíce a někteří cizinci česky také uměli, a když neuměli, tak se mluvilo anglicky.

První dny byli programově takové volnější. Druhý den byl tzv. Mezinárodní den, kdy jsme poznávali jiné země, ochutnávali jejich jídla atd. následovala hra „ocásky“, kterou většina skautů zná, akorát teď se hrála místo v 10-20 lidech v 800 lidech, takže hra nabrala úplně jinou atmosféru, než jakou jsme znali.

Celou neděli probíhaly dobrovolné programy jako např. výroba hraček pro děti, různé diskuze, přednášky, ukázka záchranných psů atd. V pondělí pak už začalo to slibované dobrodružství. Konal se velký orientační závod na 20 km, plný šifer, hádanek a úkolů, a prvních 12 týmů, mělo možnost přespat na tábořišti v Národním parku Velká Fatra. My jsme i přes to, že jsme v závodě zabloudili a cestou nás zastihl déšť, došli mezi prvními a možnost přespání v NP jsme rádi uvítali. Zhodnotili jsme, že toto tábořiště mělo úplně jinou atmosféru než naše tábořiště v Netolicích. Ať jsme se podívali kamkoli, všude byla vidět jen krásná příroda a nikde žádná civilizace. Večer byl oheň, po kterém následoval zasloužený spánek.

Ráno jsme po snídani vyrazili krásnou slovenskou přírodou zpátky. Po obědě nás čekalo dobrovolničení. My jsme šli pomáhat do bývalé školy, která byla před 12 lety opuštěna a teď z ní chtějí udělat centrum pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Hrabali jsme listí, okopávali chodníčky od trávy atd. Před večeří jsme šli do bazénu, který se nacházel vedle kempu a večer byly dobrovolné programy jako každý den, někde se zpívalo, jinde se sportovalo a další možnosti se děly na různých místech po areálu.

Ve středu jsme jeli do nedalekého města Martin. Asi 1,5 hodiny jsme měli volno, takže jsme si šli prohlédnout město a poté jsme šli do lanového parku, tam jsme pobyli a odpoledne se vrátili, v areálu jsme měli možnost zúčastnit se vodních her, ale zvolili jsme možnost odpočinku. Poslední den nás čekala cesta do skanzenu, Muzea slovenské vesnice. Tam jsme hráli hru po skanzenu, ve které jsme museli plnit různé úkoly, zjišťovat informace o skanzenu a získávali jsme za to body.

Večer v kempu, když jsme se vrátili, proběhlo vyhlášení výsledků této hry, slavnostní ukončení jamboree a koncert. Následně se celou noc slavilo a smutnilo. V pátek už jsme se jenom sbalili a vydali se na dlouhou cestu vlakem domů. Jsme plní zážitků, nových přátelství a vzpomínkou nám jsou i vyměněné skautské šátky z různých zemí.

Jáchym Dlabola - Trilobit, účastník SEJ 2024