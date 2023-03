Uplynulý víkend se ve Sportovní hale TSC Turnov uskutečnilo 1. kolo 27. ročníku Samurajské katany v kategoriích chlapců a dívek U10, U12 a U14.

Na nejvyšším stupni je Oliver Tichý. | Foto: A. Kratochvíl

Po oba dva soutěžní dny se na turnovském tatami představilo 364 nejmladších judistů ze 46 oddílů ČR, mezi nimi i 13 jičínských nadějí.

V sobotních kláních se nejvíce dařilo v kategorii U10 do 26,5 kg Alexandru Hykovi a v kategorii U12 do 50 kg Vojtovi Zlámalovi. Oba podali velmi dobré výkony a zaslouženě vybojovali zlatou medaili.

Stříbrný kov získal v kategorii U12 do 29 kg Dominik De Ieso, který našel přemožitele až po velkém boji ve finálovém utkání. Bronzovou medaili přidal do sbírky v kategorii U12 do 42 kg Kryštof Lánský.

Na 5. místech se ve svých kategoriích umístili Karla Lemmerová a Vitaliia Shepa, na 7. místech skončili Josef Varšányi a Adam Chudoba.

V nedělních bojích se na tatami představili chlapci a dívky kategorie U14.

Z jičínských nadějí se nejvíce dařilo Evelíně Lemmerové do 40 kg, Oliverovi Tichému do 55 kg a Miroslavu Kratochvílovi do 73 kg, kteří ve svých kategoriích neokusili hořkost porážky a zaslouženě zvítězili.

Stříbrnou medaili vybojoval v kategorii do 46 kg Viktor Tichý, ve stejné kategorii obsadil Matyáš Ágh 7. místo.

Pochvalu zaslouží zejména všichni medailisté, ale i ti, kteří na cenné kovy tentokrát nedosáhli.

SKP Judo Jičín děkuje všem svým podporovatelům.

Milan Letošník, předseda SKP Judo Jičín