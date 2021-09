V turnaji veteránů v kuželkách v Jičíně zvítězil v sobotu 28. srpna v nejmladší kategorii do 59 let a celkového nejvyššího výkonu 294 kuželek dosáhl Ivan Vondráček ze Dvora Králové.

Kuželkáři veteráni v jičínské kuželně. | Foto: Alena Kaňková

Jeden z vítězů Ivan Vondráček ze Dvora Králové přebírá ceny od hlavního pořadatele Františka Čermáka.Zdroj: Alena KaňkováCelkem se letos zúčastnilo 38 soutěžících, rozdělených do několika kategorií (muži 50 59 let, 60 69 let a nad 70 let, ženy jednotně nad 50 let).