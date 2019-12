Zima klepe na dveře, advent je tu a vánoční nálada prostupuje naše domovy. Škola v Jičíněvsi zahájila advent v duchu starých tradic. Posuďte sami.

Děti ze školy v Jičíněvsi přivítaly advent společně s rodiči a dalšími příchozími. | Foto: ZŠ a MŠ Jičíněves

Co je symbolem Vánoc? Vánoční stromeček. A kdy začínají Vánoce? 24. prosince. Co je symbolem adventu? Adventní věnec. A kdy začíná advent? Čtyři neděle před Vánocemi. A to je přesně ten důvod, proč v Jičíněvsi před školou ještě nesvítí stromeček, ale první svíce na velikém adventním věnci.