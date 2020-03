Pravil, že nikdy nebudeme znát všechno. Postupně se dovídáme další a další fakta. Do minulosti vnášíme něco ze svých představ. Dokumentoval to na knihách o vévodovi. Jmenoval, mimo jiné Pekaře, Janáčka, Kalistu a mnoho dalších. Ale je tu beletrie, divadlo, televize s množstvím filmů. Nemůžeme dějiny posuzovat jen na základě umění dramatického, či jiného. Umělecké dílo není učebnice. Pan profesor porovnává divadlo a film: „Divadlo neuhlídáte. Film spíše.“ Měl na mysli otázku historických omylů, nepravd.

Vysvětloval výrazy jako je heroizace, dehonestace… K významným výročím vznikají umělecká díla. Ta jsou oslavná, můžou ale představovat i zkreslené vidění. Dnešní vysoká popularizace televize napomáhá osvětě. Může ale i dezorientovat. Politika používá historii jako argument. Však může dojít i k historickému lhaní. Stane se, že ubývá pravdivosti, nastupuje mytologie.

O Frýdlantském vévodství mluví se jako o terra felicitas – šťastné zemi. Však jinde, nebo jindy, je zase vévoda líčen jako bezohledný člověk, který chce pro sebe co nejvíce získat. Tedy slaboch, nebo dobrý hospodář? Valdštejnská otázka je politikum. Do jaké míry jsou autoři literatury faktu Miroslav Ivanov, Pavel Kosatík historiky?

Valdštejn se narodil do určité doby. Do jaké míry můžeme my, dnešní lidé posuzovat jeho skutky? Na skutky má vliv i klimatická změna. Její přírodní rytmus. Pětisetletá klimatická perioda. Pozornost byla věnována době pobělohorské, vzájemným vztahům jednotlivých stran konfliktu. Konverze prý byly v té době obvyklé. Sám vévoda přešel na víru katolickou. I s pokladnou moravských stavů, říká se ironicky.

Diskuse byla krátká – čas pokročil. Došlo i na ministra školství Zdeňka Nejedlého. Sovětský vůdce Brežněv s ním prý počítal jako s nástupcem za prezidenta Beneše. …

Zdeněk Beneš je dobrý řečník. Hovoří poutavě, občas přijde i se zajímavou historkou. Diváci, sál byl plný, slyšeli poněkud jiný typ přednášky. Viděli, že i když uplynulo 400 let, v mnoha ohledech se historie opakuje.

Bohumír Procházka