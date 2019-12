/FOTO/ Cena města Jičína uděluje se od roku 2007. Znamená to, že 12. prosince 2019 konal se její 13. ročník. Došlo na atletiku. Laureátem stal se všesportovec, hlavně ale atletický trenér Vlasta Jenček, který se své trenérské dráhy drží 53 roků. Tak má být.

Vlastimil Jenček se stal dalším nositelem Ceny města Jičína. | Foto: Bohumír Procházka

Za Vlastova mládí zejména v Jičíně byl aktuální název všesportovci. Tj. v létě běh, atletika, jezdilo se do skal, na podzim přespoláky, v zimě lyže. Přibyl později orientační běh. A jistě jsem některý sport zapomněl. Všechno tohle Vlasta Jenček provozoval a není podstatné, kolikrát startoval na různých Běchovicích, Kunraticích, či na krkonošské sedmdesátce. Hlavní ale, že to, co se naučil, předával a předává dál. Nejde jen o návyky rázu tělesného. Ve sportu je důležitá taktika, otázky morální, lidské. Sport vychovává nejen tělesně.