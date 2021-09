/FOTO/ Konec uplynulého týdne byl v Jičíně ve znamení oblíbeného pohádkového festivalu. Ten začal průvodem do Zámeckého parku. V minulých letech byl hlavní program na Valdštejnově náměstí.

Jičín - město pohádky. | Foto: Alena Kaňková

V pátek i sobotu 10. a 11. září byl placený vstup na náměstí i do parku. V den zahájení nám bohužel scházelo občerstvení – žádné bramboráky, klobásy, hranolky, langoše. V minulých letech to zde vždy hučelo jako v úle, byla spousta lidí, že člověk neprošel, na náměstí bývalo posezení, stánky, výčepy, letos prý kvůli zdejším obchodníkům bylo vše staženo do parku, jenže tam jsme objevili jen kavárnu. Na Valdštejnově náměstí byly dílničky a herny pro děti a startoval odtud vyhlídkový pohádkový vláček po centru města.