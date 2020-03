Atlet Lubomír Pokorný je nejvýraznější osobností našeho oddílu v období 1965 – 1970. Jeho talent a výsledky daleko přesáhly ochozy našeho stadionu a jeho jméno dodnes figuruje mezi rekordmany na středních tratích. Luba Pokorný starší je stále aktivním členem AC TJ Jičín a nechce se nám věřit, že letos slaví 70 let, aktivní a v plné síle.

Narodil se 3.2. 1950 v Jičíně. Rodina bydlela v Lošťákově ulici. Tatínek, stavební technik a maminka pracovala v podniku Vkus. Rodiče dali svým dětem do vínku mimořádný talent pro atletiku. Lubošova mladší sestra Vlasta byla rovněž vynikající závodnicí v mládežnických kategoriích. Jako chlapec prošel všestrannou sportovní průpravou pod vedením skvělého tělocvikáře Míly Novotného na 2.ZŠ a jako patnáctiletý v roce 1965 nastupuje do strojírenského učiliště v Agrostroji, kde si ho hned všiml trenér a „táta“ většiny jičínských atletů, Vlastimil Jenček. Pod jeho vedením se otevře skvělá kariéra mladého závodníka. V témže roce se účastní řady přespolních běhů a udivuje svou vůlí po vítězství a volními vlastnostmi. Na krajském přeboru strojírenského dorostu na pardubickém závodišti vítězí a poráží v tomto krosu např. budoucího olympionika a stříbrného medailistu v běhu na lyžích na MS ve Falunu, Stanislava Henycha. Na celostátním přeboru ČSSR pak obsazuje 5. místo a tady začíná závodní dráha nadějného půlkaře a mílaře Luby Pokorného.

V následujícím roce přichází jeden úspěch za druhým. Jenčkův svěřenec vyhrává jarní přespoláky jako na běžícím pásu. Jeho doménou na dráze jsou tratě 800 metrů, kde se už v 16 letech dostává pod hranici 2 minut a kilometr, kde v souboji s libereckým půlkařem Brynychem třikrát posouvá krajský dorostenecký rekord na úctyhodných 2:32,6 min. Je na špici republikových tabulek. V další sezóně sklízí vavříny i na delších tratích a samozřejmě v bězích mimo dráhu, kde se mu daří.

Luboš je na stupních vítězů mistrovství ČSSR dorostu v Otrokovicích spolu s budoucím olympionikem Jožkou Plachým z Košic a svým rivalem Štruplem ze Slavie Praha. Čas na 800m – 1:54,6 min! Paráda!

V roce 1968 otvírají v Jablonci novou atletickou halu a stanovují se nové halové rekordy. Luboš ustanovuje základní rekord staršího dorostu na 1500 m a vstupuje mezi mílaře. Dne 18. 6. běží na mezinárodních závodech československý rekord dorostu na 1 km a čas 2:26,0 min. dosud vévodí historickým tabulkám. Týden nato vítězí na mistrovství republiky v Ústí nad L. na 800 m.

Senzačního vítězství dosáhl na 72. ročníku slavného silničního závodu Běchovice – Paha, kde jako dorostenec vyhrál kategorii dospělých příchozích v čase 33:40,2 min, což mělo dohru v kuloárech a psalo o tom i Rudé právo s titulkem: „Dorostenec Pokorný vítězem Běchovic“.

V roce 1969 nastupuje Luboš vojenskou prezenční službu v Dukle Praha, kde trénuje ve skupině pod vedením trenéra Bohatého. Zmínku v tomto období zaslouží reprezentační kariéra, nicméně tréninkové metody v armádním klubu závodníkovi ani zdaleka nevyhovovaly tak, jako individuální přístup a metody trenéra Vlasty Jenčka.

Po návratu z Dukly Praha do Jičína přichází nové zaměstnání, rodina a s tím spojené povinnosti.

Tím ale Lubošovy zásluhy o slávu jičínské atletiky zdaleka nekončí. Spolu se svou manželkou Mílou vychovali 3 děti. Luboš *1975 a Lenka* 1975 podědili po tátovi běžecké nadání a zejména Luba Pokorný junior závodil a reprezentoval naši atletiku a Duklu Praha na úrovni svého táty. Drží řadu oddílových rekordů na středních tratích a dnes jako pětačtyřicetiletý matador dokáže porazit o generaci mladší závodníky na 1500 i 3000 m v rámci závodů 2 ligy. Jeho rekordní čas na Mikulášském běhu na Bradech 9:24,0 vévodí historickým tabulkám a za posledních 15 let se mu nikdo ani zdaleka nepřiblížil. Co nás ale těší nejvíc je to, že vede jako běhající trenér skupinu štěrkařů a jeho svěřenci dosahují výborných výsledků. Gábina Veigertová v minulém roce dosáhla vynikajícího umístění na MS v běhu do vrchu v Jižní Americe a líheň jeho svěřenců se nadějně rozrůstá. Dnes po stadionu běhají už i Lubošovy dcery, resp. vnučky našeho oslavence Luboše Pokorného seniora.

Dlužno podotknout, že našemu oslavenci sláva nikdy nestoupla do hlavy a vždy se choval skromně, kamarádsky k mladším atletům v oddíle. Nám, co jsme u toho byli, nikdy nevymizí z paměti jeho souboje na jičínském stadionu s Honzou Weishautelem, Jardou Jandurou, či litomyšlským půlkařem Gloserem.

Přejeme ti, Luboši, všechno nejlepší do dalších let, hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat a děkujeme za tvůj přínos a vše, cos pro atletiku dokázal a za to, co pro ni děláš doposud.

Tvoji kamarádi a atleti AC TJ Jičín.

Miloš Starý