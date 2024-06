V sobotu 8. června se konal světový pohár Harghita Cup v rumunské Salontě. Jednalo se o volné kategorie modelů F1A, F1B, F1C, F1Q F1H. V kategorii F1A reprezentoval Českou republiku junior Jan Zajíc z Kopidlna.

Jan Zajíc - 1. místo v kategorii F1A juniorů | Foto: František Zajíc

Ve všech pěti kolech se mu podařilo poslat svůj model do stoupavého proudu vzduchu a zajistil si tak maximum sekund pro dané kolo. Tím si po základní části vybojoval první místo mezi juniory, protože žádnému jinému se to nepovedlo. Další čtyři senioři nalétali plný počet sekund, a tak postoupili, spolu s Honzou, do večerního rozlétávání.

To se letělo na osm minut, aby se rozhodlo o vítězi. Zde již Honza neměl štěstí a nenašel stoupavý proud a skončil na krásném celkovém čtvrtém místě.

Celkem se účastnilo třicet soutěžících z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Bulharska, Ukrajiny, Německa a Rumunska. Honza tak ve svém juniorském věku slušně šlape na paty daleko starším a zkušenějším soutěžícím v kategorii F1A. Není to jen Honzův ojedinělý výsledek. V květnu také zde v Salotě skončil třetí a v březnu v Polsku obsadil také třetí místo.

Děkujeme ZŠ a MŠ Kopidlno za podporu a pochopení našich zahraničních výjezdů. Poděkování patří též Městu Kopidlnu za finanční i morální podporu.

František Zajíc