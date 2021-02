Pro námět fotografií pro druhé fototoulky jsem zvolil zimní počasí a atmosféru, která nás v těchto chvílích obklopuje.

Fototoulky obcí Lužany na Jičínsku. | Foto: Jan Pacák

Pokud je venku hezky a svítí sluníčko, tak se snažím každý víkendový čas pořídit snímky z těch nejzajímavějších míst, nebo věcí, které mi při procházkách padnou do oka. Může to být bílá čepice na kostele, sáňkující děti na kopci, postavený sněhulák, zamrzlý rybník nebo cokoliv jiného, co stojí za hezkou fotku. Ty nejzajímavější potom posílám s krátkými články do Jičínského deníku a snažím se tak o zviditelnění obce. Několik jich už bylo úspěšně publikováno a otištěno v novinách v rubrice čtenář reportér. Startujícím impulsem pro mě bylo setkání v prosinci loňského roku na Mikulášské jízdě s šéfredaktorkou deníku paní Kovářovou, která nám vychází vstříc a projevila zájem o spolupráci. Těším se na jakýkoliv nápad, nebo inspiraci k pořízení dalších zajímavých snímků z Lužan a jsem přesvědčený o tom, že redakce bude mít zájem o další příspěvky. Může to být pro všechny inspirace, proč nebýt doma a vydat se do přírody. Takové výlety nejsou naštěstí omezené a dovolují si užít s dětmi zimních radovánek, vyrazit na běžky nebo se procházet a objevovat přírodní unikáty.