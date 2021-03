Je pátek 19. února 2021, 14.30 hodin. Osm stupňů Celsia. Slunce svítí, jak nejlépe umí. Umí vzhledem k tomu, že je teprve únor, docela pěkně. Místy jsou hromádky sněhu, prosluněné plochy jsou suché. Statistika vykazuje, že v Jičíně je 286 lidí nakažených covidem-19.

Jaro je tady. | Foto: Bohumír Procházka

Milenci si opatřili kávu a zákusky v cukrárně u brány a bufetují na kašně Valdštejnova náměstí. Jinde kvůli nařízení (Covidu) nesmějí. ProChor si dovolí, vyfotí, pak sedí na sedle své tříkolky a vyčítá si, že špatně eponoval - dívají se do kamery. Potom se i on hřeje na sluníčku a přemejšlí. Jak bude vypadat svět … třeba za deset let. Budou mít dětička dvě. Clapec sedí na schodu kašny a nudí se. Holčička, produkt usmiřování po první manželské krizi, běhá kolem kašny. Přemlouvá bratra, ať se s ní honí. On jí říká, že to je trapný, že to je nuda. Ona (manželka), chodí ke svému psychologovi, ale muž o tom neví. On má svou blondýnu a myslí si, že Ona o tom neví. Ale ví. Však proč by se s ním dohadovala?