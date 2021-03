„Vzhledem k tomu, že máme podtitul Festival Karolíny a Václava Žmolíkových, je jenom na nás, abychom vymýšleli, domlouvali, sepisovali a žádali, aby se nakonec i v létě letošního roku zejména v menších obcích Českého ráje opět odehrála pěkná řádka koncertů, které potěší zdejší lidi i přespolní,“ říká umělecká ředitelka festivalu, mladá sopranistka Karolína Cingrošová, za svobodna Žmolíková, zatímco její otec, moderátor Václav Žmolík jako ředitel festivalu dodává: „Naším cílem je od začátku obohatit kulturní život v místech, která máme rádi, a oživit zejména taková prostředí, kde se koncerty předtím nekonaly.“ I letos to budou zejména historické a kulturní památky, jako jsou kostely v Mladějově, Markvarticích a v Rovensku pod Troskami anebo starobylý Šolcův statek v Sobotce, ale také nezvyklá místa jako například Prachovské skály anebo arkády na zámku v Jičíně. „Jsme rádi, že naše kulturní činnost má v regionu velmi příznivý ohlas a že jsem si za roky pořádání koncertů vytvořili stálé publikum, které se na nás vždycky těší a vytváří pak moc příjemný rámec našich koncertů,“ podotýká zpěvačka a dodává: „Navíc jsme optimisté a věříme, že v létě už budeme opět žít kulturou.“

I tentokrát se bude jednat vesměs o koncerty klasické hudby, ovšem i s přesahy do dalších žánrů, jako jsou swing anebo jazz. Opět to budou vystoupení spíše komorní, navíc často provázená mluveným slovem. „Uvědomujeme si totiž, že nepořádáme programy pro fajnšmekry, jací bývají ve velkých městech, ale často i pro lidi, kteří díky těmto vystoupením klasickou hudbu třeba teprve objevují,“ podotýká ředitel. „Věříme, že i letos budeme mít na akcích plno, jako tomu bylo v minulých letech, a že diváci opět přivedou i děti,“ doufá jeho dcera. Proto pořadatelé i tentokrát pozvali jak umělce začínající, tak známé osobnosti. Jsou to například houslista Pavel Šporcl, zpěvák Daniel Hůlka, herec Tomáš Töpfer, kytarista Lukáš Sommer, harfistka Kateřina Englichová, herečka a dabérka Gabriela Filippi s dcerou Sofií, sbor Smetana Jičín, klavírista Ahmad Hedar, vokální kvarteto The Swings, kytarové duo Manera, sopranistka Anita Jírovská a, pochopitelně, Karolína Cingrošová a Václav Žmolík.

Z programu festivalu Hudba z ráje 2021 oba pořadatelé zatím odtajnili první koncert, který se odehraje 18. června (v případě špatné pandemické situace v odloženém termínu během léta) v kulturním sále na radnici v Rovensku pod Troskami a který možná stálé publikum překvapí. „Bude na něm totiž znít swing,“ usmívá se Karolína Cingrošová a hned přiznává, že má tuto hudbu velmi ráda: „Proto jsem si pozvala své kamarády z vokálního kvarteta The Swings Petra Hanzlíka. Společně s nimi přenesu diváky třeba i do New Yorku nebo Hollywoodu.“ Ostatně, jak vidíte na fotografiích, pořadatelé festivalu Hudba z ráje 2021 se tímto koncertem nechali inspirovat i při práci na přípravách. V dobovém oblečení a se stylovými pracovními prostředky jim to ale prý jde stejně rychle jako s moderní technikou.

Václav Srbek