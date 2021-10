Jsou to samé dívky, které v Jičíně péči o duševní zdraví obstarávají. Nejvýmluvnější z nich, Anička, pověděla stručně o práci organizace. Ta sídlí v nové budově u autobusového nádraží Je to nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, aby měli plnohodnotný život v místě, kde chtějí žít. Hlavní aktivitou je poskytování sociálních a zdravotních služeb. Takže pracovnice chodí za svými klienty domů, či oni přicházejí za nimi.

Skvělé je, že PDZ dobře zapadla do kulturního dění ve městě. Například spolu s Lodžií uspořádala velmi povedenou Svatojánskou slavnost, která byla věnována bylinám. Letošní setkaní, které PDZ připravila, zaplnilo Veselku, neboť taková setkání mají tradici, pořádají se už pátým rokem.

Projev nebyl dlouhý a vyslechli ho i štamgasti. A pak se hrálo, zpívalo, povídalo a obrácené židle na stůl se dávaly až po půlnoci. Neboť v tom je kouzlo podobných setkání, že si lidi povídají, že se něco zajímavého dovídáme.

S dívkou (jméno jsem zpomněl) povídáme si o jičínské organizaci Lebeda. Jejich poslední akcí byla dílna na Jinčím činu. Organizace tohoto typu zákonitě spolupracují. Lebeda se chystá na společné nocování ve skautském srubu na Čeřovce, to je jedna z jejich akcí. Tj. setkávání, společné hry a podobně. Ptám se na úžasnou knihu, kterou vydali, když s klienty procházeli Jičínem, od kostela až po hospodu a své dojmy zaznamenávali slovem, hlavně obrazem. Kniha není zatím vyprodána, je vhodným dárkem.

Studentka v rohu hospody mi vypráví, proč se dala na studování dějin umění. Měli jsme skvělou učitelku na výtvarku … Skáču jí do řečí – Danu. Jak to víte? Nejste první kdo mi o paní profesorce Daně Gotliebové takhle vypráví. Pak se ale dozvídám, jak studenti připravovali studentský apel ke Smírčímu kříži a jak ho v porotním sále přednášeli. Podle jejího vyprávění to pro ně byl velký zážitek. (Má výraznou rtěnku, zkouším fotit, moc se nevede. Málo světla na Veselce).

Standa Synek, kytarista kapely Šoumeni později ale hráli jen tak, aby si lidi zazpívali. On je vnukem válečného hrdiny generála Krause, který bojoval ve druhé válce u Tobruku. Standa je po dědečkovi taky kantor. Učí na Karlově univerzitě filozofii, zabývá se hlavně Platonem a je to na něm vidět. Myslím, že platonská filozofie člověka formuje. Vypráví mi, že na KU mají anglický program, ve kterém se filozofie učí anglicky. Studuje tu mnoho zahraničních studentů i lidé ze Spojených států. Proč? V Americe je vzdělání drahé. A Karlovka má ve světě dobré jméno.

Jen tři příklady, co všechno se člověk dozví na setkání. Dobře, že PDZ na Veselku lidi pozvala.

