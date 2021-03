/FOTO/ Dnes chci připomenout své prázdninové kamarády z vesničky Mlýnec u Kopidlna. Upoutala mně stará fotografie před naší zahrádkou, kde jsou sestry Borovičkovy, Máňa Marková, Dáša Válková z Prahy s mojí sestrou Evou. Nezapomenutelným pro mě byl Vladimír Čížek, o několik let mladší.

Vladimír Čížek u nás s paní Marií Špicarovou. | Foto: archiv O. Suchoradského

S jeho rodinou jsme byli spřízněni přes dědu Čížka. Říkal jsem mu roztomile Vladimírek. Nebylo to náhodou, protože to byl blonďatý chlapec, na svůj věk velmi inteligentní a vstřícný. Zpočátku jsem to s ním neměl jednoduché, protože měl jako mladší chlapec docela jiné zájmy. Byl hodně čilý a často jsem měl co uhýbat před jeho klackem nebo kládou, kterou se po mně ohnal. Bez špatného úmyslu, prostě si takto hrál. Později jsme si našli bezpečnější způsoby zábavy. Navštěvoval jsem rád Špicarovo hospodářství, kde pobýval u svého dědy a babičky, jako já. Hráli jsme si na dvoře, ale také ve výběhu pro dobytek pod Kamenskou hrází. Pobíhali jsme ve stájích, kde byli koně a po chlévech s kravami a prasaty. V době deště byla naším rájem stodola anebo špejchar.