Hořické závody v obraze byly v uplynulých dnech ve výrobě. Vytištěno má být pouze 300 kusů, přičemž o zhruba polovinu byl již ze strany jezdců či jejich fanoušků projeven závazný zájem. Album obsahuje 670 fotografií a vězte, že se máte na co těšit!

Podle zpráv z tiskárny fotoalbum Hořické závody v obraze bude do 6. prosince kompletně hotové. Následovat pak bude převoz z tiskárny do Hořic, přičemž předpokládaným termínem, kdy by se nová kniha hořického Musea Czech road racing mohla začít prodávat, je 10. prosinec letošního roku.„Náklad je tři sta výtisků. V tuto chvíli je zhruba sto kusů ještě volných,“ upozorňuje za muzeum Martin Pour. „Cena knihy činí pět set korun, v případě dobírky je třeba přičíst poštovné. Ostatní mohou knihu zakoupit přímo v Městském informačním centru Hořice (na náměstí). Jakmile budou knihy k prodeji, budeme informovat,“ dodává Pour. Album lze objednávat výhradně na:museumcrr@seznam.cz, popřípadě na tel.: 734 255 094 .

Dominik Palm