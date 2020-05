Je to již 75 let od ukončení 2. světové války, nejhorší války v dějinách lidstva.

Na Jičínsku si připomněli výročí konce války. | Foto: Milan Uherek

Zdroj: Milan UherekPři této příležitosti, v sobotu 9. května, předsedové České Obce legionářské Jičín a Českého svazu bojovníků za svobodu Jičínsko s dalšími členy navštívili v Hořicích pietní místa, položili kytičku a zapálili svíčku u památníku Legií, na vojenském hřbitově rudoarmějců padlých při osvobozování Hořicka, na vlakovém nádraží, odkud byli transportováni Židé z Hořic a okolí do koncentračních táborů, v Ostroměři u hrobu rudoarmějce poručíka Gregora Grudiny, v Popovicích u památníku kapitána Josefa Šimka, v Jičíně pod Čeřovkou u památníku padlých, a tak uctili památku všech, kteří obětovali to nejcennější co měli, svůj život, pro naši svobodu.