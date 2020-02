Pracovníci Oblastní charity Jičín popsali několik příběhů svých klientů, ze kterých pak dívky vybraly nejen příběh, který je nejvíce oslovil, ale i člověka, kterému chtějí udělat radost. A jaký příběh dívky z tanečního kroužku nejvíce oslovil? Příběh z Hořic!

„Náš příběh vypráví o 15-ti letém chlapci, který je velmi sportovně nadaný. Jeho rodina ale nemá prostředky na to, aby mu zajistila kroužky a vybavení. Chlapec je vychováván sestrou, maminku má ve vězení a otec žijící v Anglii o něj nejeví moc zájem. Chlapec se věnuje parkuru a basketbalu. Parkur trénuje na venkovních hřištích a posilovnách, basketbal v sokolovně, kam pravidelně docházíme i s ostatními dětmi a zapůjčujeme jim pomůcky pro sport. Chlapci zapůjčujeme basketbalový míč, aby mohl hrát i o víkendu nebo ve dnech, kdy sokolovnu nenavštěvujeme.“

A tak dívky z Destiny pro chlapce pořídily sportovní batoh, basketbalový míč, lahev na pití, potítka, činky a posilovací kolečko. Ze zbylých peněz se ještě navíc rozhodly obdarovat další dvě klientky z Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Exit v Jičíně. A jaká byla reakce malého basketbalisty? Chlapec byl překvapený, že nedokázal nejprve ani mluvit a i tímto způsobem chce dívkám z Destiny moc poděkovat.

Těší nás skutek, do kterého se dívky z taneční skupiny Destiny pustily. A těší nás to o to víc, že i do budoucna chtějí s našimi nízkoprahovými kluby spolupracovat. Moc děkujeme a těšíme se na další setkání a spolupráci.

Oblastní charita Jičín