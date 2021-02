Já mám takové vzpomínky z naší svatby, jejíž obřad se se právě před 52 lety konal v jičínském zámku, za účasti našich nejbližších a v krásné sváteční náladě. Byl to tak emotivní zážitek, že kdykoliv jsem později procházel těmito místy, tak se mně ty krásné chvíle znovu vracely. Svatební fotografie, s Valdickou branou v pozadí, se stala symbolem začátku našeho mladého manželství.

Velmi mně potěšilo, že i později jsem se na stejném místě setkával s podobě naladěnými svatebčany. Je to vidět na snímku, který jsem na stejném místě pořídil o 40 let později. Věřím, že i ta mladší skupina svatebčanů, bude mít rovněž po celý život na co vzpomínat.

Oldřich Suchoradský