Pamatuji si Masopustní veselí ve Mlýnci u Kopidlna. Slavil se tam v 60. a 70. létech. Tehdy se místní snažili zaplnit mezeru po tom, co skončily dětské školní besídky po zavření místní školy a byla obava, že kultura v obci zcela skončí.

Masopust 1971 | Foto: Oldřich Suchoradský

A tak si založili Osvětovou besedu a její první akcí byla právě oslava Masopustu. Slavil se v sobotu, kdy se dospělí i děti nastrojili do maškar a od bývalé školy se vydali na masopustní průvod obcí. Ten se zastavil u každého domu, kde maškary zazpívaly, zarecitovaly a za to se dočkaly od domácích pohoštění. Bylo to trochu alkoholu na zahřátí a nějaký chlebíček či kousek uzeného masa, na obnovu energie.

Když se po dvou hodinách vrátil průvod ke škole, jeho členové byli již notně společensky unaveni. Ale veselí a šťastní, že vesnice stále žije a pamatuje na tradice svých předků.

Olda Suchoradský