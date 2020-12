Heslo letošního ročníku zní: ,,Mír překonává hranice“ a i Betlémské světlo už hranice v neděli 13. prosince překonalo až k nám, kde si ho na hranicích s Rakouskem převzali dobrovolníci z řad brněnských skautů. Z Brna se poté bude světlo v sobotu 19.12. rozvážet do všech koutů republiky, aby si ho všichni mohli odnést do svých domovů.

V Jičíně budou světlo stejně jako minulý rok rozdávat skauti ze střediska Brána. Bohužel, oproti minulému roku se budeme muset trochu uskromnit a upustit od doprovodného programu. Zároveň bude předávání světla probíhat za zpřísněných hygienických opatření: budou nutné roušky, rozestupy a samoobsluha.

A kde a kdy že si můžete pro světýlko přijít? 20.12. od 14:00 do 15:00 Skautský srub na Čeřovce 24.12. od 10:00 do 11:00 Valdštejnovo náměstí a od 14:00 do 15:00 zámecký park

Aktuální informace a termíny budou vyvěšeny na facebookové stránce Skautské středisko Brána Jičín nebo na webu střediska ( jicin.skauting.cz ) a skautského oddílu ( prvni-oddil.skauting.cz ).

Přejeme krásné prožití adventního času plné pohody a klidu a doufáme, že si k nám pro světýlko do svých domovů přijdete.

Kateřina Kabelová, Skautské středisko Brána Jičín