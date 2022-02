Hned prvou zimu nás zaskočily silné mrazy. Na chodbě nám do rána zamrzla voda v nádobě. Zamrzly i dveře do sklepa, kde jsem měli uložené uhlí. Naštěstí dřeva bylo kolem domku, ale i uvnitř dost. Zanechal nám ho tu děda Josef.

Okouzlila nás sněhová pohádka kolem. Ráno, jsme si vyšli na procházku a dýchali ten čistý, mrazem filtrovaný vzduch. Nejdříve jsme ale museli ze schodů a k vrátkům odházet čerstvě napadaný sníh. Odpoledne jsem se vydali pěšky přes rybník Bučice až do Rožďalovic. Byla to nádherná, ale náročná cesta neprošlapaným sněhem. Zalíbilo se nám to natolik, že jsme při návratu pohrdli možností dojet zpátky vlakem a vydali se znovu pěšky, tentokrát po silnici. A zase to tady bylo jako v sněhovém království. Silnice však byla projetá pluhem a posypaná štěrkem proti uklouznutí, takže jsem kráčeli rychle a brzy došli domů. Vrátili jsme se příjemné unaveni, plni vzpomínek, které si stále ještě dobře pamatujeme, ač je to už víc než 50 let. Zima na vesnici pod sněhem je nádherná a s tou ve městě se nedá vůbec srovnat.

Vzpomínal Olda Suchoradský