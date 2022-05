Závody světlušek (děvčata) a vlčat (chlapci) se konají pravidelně každé dva roky (z důvodu covidu byla mezera delší) od roku 1992. Akce je určena pro děti ve věku 7-11 let. Porovnávají se v disciplínách, které prověří jejich schopnosti ve zručnosti, spolupráci, komunikaci a vědomostech. Závody jsou tříkolové. Začíná se v rámci okresů odkud postupují vítězné družinky do kol krajských a dále do kola celostátního.