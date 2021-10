Po vzájemném přivítání a pozdravení se hosté ubytovali v obecním kempu u rybníka Marešák, aby se odtud společně s hostiteli přemístili do klubu Septik, kde už bylo připraveno bohaté pohoštění. Páteční večer byl hlavně seznamovací, v jeho průběhu velitel místních hasičů pan Radomil Čapek obeznámil hosty s připraveným víkendovým programem. Příjemnou náladu ve večerních hodinách umocnil krásný zvuk harmoniky, na kterou zahrál starosta hasičů z Lužan u Přeštic pan Václav Petrželka.

Druhý den po snídani se všichni přesunuli do Nové Paky k prohlídce místního pivovaru, který vznikl již brzy po založení města a dnes se řadí mezi středně velké pivovary. V rámci sobotní exkurze proběhlo promítání zajímavého filmu o historii i současnosti tohoto pivovaru, který si zakládá na výrobě piva svým originálním způsobem vaření. Po prohlídce, ochutnávce Novopackého piva a společném focení se všichni vrátili zpátky do Lužan, aby ještě před obědem navštívili známého závodníka Václava Fejfara. Pan Fejfar představil svoji současnou a připravovanou závodní techniku s podrobným výkladem ohledně vlastního vývoje a výroby jednotlivých komponentů. Zároveň také ukázal a nechal všem nahlédnout do svého speciálně upraveného doprovodného autobusu a prozradil následující plány do budoucna.

Poté pokračovala prohlídka obecního úřadu se spoustou zajímavých informací od pana starosty nejen o obci. Po obědě v nové školní kuchyni následovala procházka po obci spojená s prohlídkou kostela sv. Máří Magdaleny a kostelní věže. Uvnitř kostela jsou kromě iluzivních maleb krásné varhany, které si mohli někteří při prohlídce vyzkoušet. Dále se uskutečnila prohlídka místní školy, hosty přivítala a celého výkladu se ujala ředitelka paní Monika Otrubová.

Po poutavém výkladu a povídání se všichni museli v krátkém čase přesunout na fotbalové hřiště TJ Sokol Lužany, aby mohli shlédnout fotbalové utkání mezi domácím týmem a týmem SK Hošek Robousy, který skončil výhrou domácích. Po fotbalovém utkání se všichni odebrali na prohlídku a posezení do hasičské zbrojnice, která byla v rámci oslav 130. výročí hasičů otevřena sobotu veřejnosti. Večer byl pojat kromě oslavy zakončení rekonstrukce zbrojnice a poctění hostů také jako oslava, neboť lužanské družstvo vyhrálo 2.místo v krajském kole soutěže dorostu a hry Plamen, které se uskutečnilo v červnu 2021. Slavnostního předání medailí a poháru se ujal vedoucí mládeže pan Ondřej Beneš a starosta hasičů pan Jiří Matouš.

Po celý večer se o občerstvení skvěle postaral pan Roman Polák - Babula se svým týmem, který nabídl všem návštěvníkům grilované maso, bramboráky a jiné dobroty včetně několika druhů točených piv. Slavnostní atmosféru zpestřil několika skladbami na harmoniku opět Václav Petrželka. V neděli se dopoledne uskutečnil výlet na zříceninu hradu Kumburk, která se nachází asi 6 km západně od Nové Paky. Všichni museli vyšlapat do výšky cca 642 m n. m, do strmého vrchu, ve které se zřícenina nachází. Z vrchu je nádherný výhled na Český ráj a do širokého okolí. Po návratu zpět do Lužan a po společném obědě se všichni rozloučili a všichni Lužanští se odebrali k odjezdu domů. I přesto, že počasí nebylo úplně příznivé během této návštěvy, to byl nádherný víkend s fantastickou atmosférou.

Jan Pacák

