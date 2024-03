U příležitosti 135. výročí od přijetí prvního pacienta vydalo Levitovo centrum následné péče v Hořicích ve spolupráci s vydavatelkou Helenou Rezkovou knihu mapující bohatou historii této nemocnice.

Autory knihy „Vzpomínky na nemocnici 1889-2024 aneb Od Levita k Levitovu centru následné péče“ jsou Soňa Kerelová, bývalá vrchní sestra tohoto zařízení, a MUDr. Ladislav Havlas, bývalý primář, který do loňského roku v nemocnici nepřetržitě pracoval 66 let (1957-2023).

Soňa Kerelová bádala o historii nemocnice přes tři desetiletí a po celou dobu svého působení v nemocnici také fotila její běžný život. V knize se tak kromě bohaté historické dokumentace od roku 1889, kdy se stal prvním primářem MUDr. Evžen Levit a vybudoval ze zdejšího zařízení vzornou aseptickou nemocnici, najdou i stovky zdravotníků a zaměstnanců působících tady až do současnosti (v knize je více než 500 fotografií a dokumentů).

O tom, jak vřelý vztah mají obyvatelé Hořic ke zdejší nemocnici, svědčil i do posledního místa zaplněný divadelní sál na zdejší radnici 7. března, kdy tady autoři knihu představili a slavnostně pokřtili. Kmotrem knihy se stal docent Leoš Heger, bývalý ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové a také pozdější ministr zdravotnictví. I on v průběhu let zdejší nemocnici několikrát navštívil a lékařskou dráhu tady začínala jeho manželka.

„Ještě před prvopočátkem vzniku této knihy jsme chtěli, aby nebyla jen suchopárným výčtem historických dat, ale aby v co největší plastičnosti zachytila práci a život v hořické nemocnici za dlouhou dobu její existence,“ řekl k vydání knihy spoluautor MUDr. Ladislav Havlas. A že se to autorské dvojici podařilo mírou vrchovatou, dokládal zájem veřejnosti o knihu už v den jejího představení.

