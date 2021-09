Bylo to pro něj i jeho rodiče 1.září 2010 na Základní škole v Kopidlně. Zážitků pro děti i rodiče připravila jejich prvá paní učitelka plno. Tenkrát ještě nebylo o nějakém covidu ani slechu, takže uvítání dětí i rodičů proběhlo tradičně, bez roušek a nějakých omezení. Na samém začátku přivítání, proslov pana ředitele, představení jednotlivých žáků, s malou odměnou od paní učitelky. A pak už prvé kroky na cestě ke vzdělávání. Prvé přihlášení, prvá zkouška psaní. Všechno za pozorného dohledu rodičů, někde i prarodičů. Prostě 1.září jako ze Slabikáře. Jaký byl letošní prvý školní den? Budou na něj i tito žáci a jejich rodiče vzpomínat taky tak, jako dnes 18tiletý Vojta?

Za několik dní bude Vojtovi 18 let. Jestlipak si ještě vzpomíná na svůj prvý školní den?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.