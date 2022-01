FOTO: Vojtíšek plave. Poznává vodu a radosti, které přináší

Čtenář reportér Čtenář

Vojtíšek má půl roku a plave už dlouho. Vozí ho do Lázní Hilarion v Jičíně k paní Ivetě. Ta mu napustí plnou vanu vody, nandá mu tam spoustu plavacích hraček. A Vojtíšek se rozbrečí. Není zvyklý, že ho v náručí drží někdo jiný než maminka. Ale paní Iveta to umí a v lázních je příjemně. A tak si hrají, Vojta se seznamuje s rybami, všelijakými plavacími kruhy a jiným plavacím nářadím, hračkami. Už nebrečí. Poznává vodu a radosti, které přináší. Zatím ho do ní neponořují celého.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vojtíšek plave. | Foto: Bohumír Procházka