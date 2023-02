Celková atmosféra našich turnajů je úžasná a hráči i hráčky si celou společnou sobotu moc a moc užívají. Legrácky a popichování jsou na denním pořádku, všude vládne pohoda, smích a radost. Nenajdete u nás nikoho, kdo by se zlobil nebo rozčiloval. Naše turnaje, to není jen o tenisových zápasech. Hráči k nám jezdí nejen hrát mače, ale také např. slavit svoje významné narozeniny, kdy sami od sebe přivezou na turnaj dorty a zvou hráče na panáky nebo skleničku sektu. V dnešní náročné době, kdy nikdo z nás neví, co se bude dít, a jak se všechno kolem nás bude vyvíjet, je takováto oáza klidu, přátelství, legrace a pohody unikátní záležitostí.

Naše turnaje pomáhají spojovat lidi a budovat z nich opravdu skvělou tenisovou partu, tenisovou rodinu. Není nic lepšího, když organizátor, který věnuje přípravě každého turnaje hodně času je odměněn tím, že má turnaj naplněný na maximální kapacitu, všude vládne pohoda a dobrá nálada. K celkové atmosféře turnaje výrazně přispěla také Věrka Brůžková, která si k hráčům/kám našich turnajů vytvořila doslova úžasný přátelský vztah. Hráčům/čkám na turnaji připravila famózní španělské ptáčky s rýží a k tomu nasmažila řízky. Snědly se také dorty a hodně ovoce. Je skvělé, že na každém turnaji máme zajištěné kvalitní jídlo, které také přispívá ke spokojenosti hráčů a hráček. Věrka je navíc velmi pohodová, veselá žena, která má velký smysl pro humor a dokáže velmi výrazně přispět k úžasné atmosféře celého turnaje. Je to zkrátka super, když vidíte, jak akce, kterou připravíte se takto skvěle daří.

Lednová "smíšenka" navíc měla v jejím obsazení významnou hráčku. Až na místě jsme se dozvěděli, že vítězka turnaje Lucie Hlaváčová, která hrála v páru s Davidem Weberem, je aktuálně 2. nejlepší hráčkou na světě v novém sportu – raketlonu. Tento nový a atraktivní sport je spojením čtyř sportovních disciplín - stolního tenisu, badmintonu, squashe a tenisu. Naučit se tyto 4 disciplíny a zvládnout je na slušné úrovni není nic snadného. Lucka to ale dokázala a poráží o mnoho let mladší soupeřky. Jsme moc rádi, že jsme Lucku na turnaji měli, protože je to moc milá, veselá a pohodová žena, která nezkazí žádnou legraci.

Vítězný pár David Weber – Lucie Hlaváčová jako jediný dokázal na turnaji porazit všechny svoje soupeře a vyhrát všech 7 turnajových zápasů. Zcela zaslouženě si tak odvezli cenu za 1. místo a k tomu 515 bodů do žebříčku turnajové série smíšených párů. V celém turnaji měli David s Luckou několik těžkých zápasů ať už ve skupině nebo později v play off. Všechny ošemetné situace ale dokázali vyřešit a tak si mohli naplno užít oslavu ve stylu přijeli, viděli, zvítězili. Gratuluji Davidovi s Luckou za předvedenou hru i jejich nesporný přínos k celkové atmosféře turnaje. Davidovi navíc děkuji za sponzorská trička a láhev domácí mandlovice, které jsme přidali mezi věcné ceny turnaje. Věřím, že David s Luckou k nám zase přijedou a zapojí se do naší party jako na lednové smíšence.

Ve finále si zahrál pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová. Mára s Terezkou až do finále nepoznali, co to je prohra. V osmifinále ale měli těžký zápas s párem Marian Kern – Katka Danková, který vyhráli až po velkém boji výsledkem 7:5. To ale ještě nebylo nic proti tomu, co museli Marek s Terezou projít v semifinále, kdy proti nim nastoupil silný, sehraný a hlavně odhodlaný pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová. Na kurtu se strhla nevídaná tenisová bitva, kdy se oba páry postupně vystřídali ve vedení. Rozhodnout se nakonec muselo ve zkrácené hře, kdy pár Marek Bezák – Tereza Šmejkalová dosáhl na zdánlivě pohodové vedení 6:2. Nicméně dokud není odehraný poslední míč, tak není konec. Mára s Lenkou se nechtěli jen tak vzdát a tak se dotáhli až na stav 6:6 ve zkrácené hře. Za tohoto stavu ale následující 2 výměny pro sebe rozhodl pár Marek Bezák s Terezou Šmejkalovou. Parádní mač, který měl vše, co může tenis hráčům/kám i divákům nabídnout. Vítězný semifinálový pár Marek s Terezkou pak ve finále nakonec nedokázali najít recept na skvěle hrajícího Davida s Luckou a s jedinou prohrou až ve finále nakonec obsadili krásné 2. místo ze 16 přihlášených párů. Velká gratulace pro Marka s Terezkou, protože opět sehráli špičkový turnaj, ale po druhé po sobě prohráli ve finále. Díky zisku 415 bodů za postup do finále a v celkovém součtu za dvojí účast ve finále ale stačil Markovi s Terezou na zisk 830 bodů v žebříčku celkem a k obsazení průběžné 1. pozice.

Úžasný výkon v turnaji předvedl domácí českolipský pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová. Mára s Lenkou spolu sehráli 2. halový turnaj a výrazně vylepšili svůj celkový výsledek. Za celý turnaj prohráli jen 1 zápas a to v semifinále s párem Marek Bezák – Tereza Šmejkalová navíc ve zkrácené hře poměrem 6:8. Ve skupině a v osmifinále play off svoje soupeře doslova zválcovali. Ve čtvrtfinále museli Mára s Lenkou již zabrat, protože pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková to nejsou nijak zvlášť odpočinkoví soupeři. V zápase o 3. místo dokázali Mára s Lenkou porazit velmi silný a sehraný pár Petr Šimánek – Lucie Fojtíková. Turnaj tak Mára s Lenkou zakončili vítězně a se vztyčenými hlavami. Moc bych si přál, aby náš českolipský domácí špičkový smíšenkový pár dokázal vyhrát březnovou nebo dubnovou halovou smíšenku. Výkonnost na to rozhodně mají. Někdy je ale potřeba pověstný kousíček štěstí, který Markovi s Lenkou v semifinále chyběl. Ale i tak velká poklona a gratulace za skvělý turnaj pro pohodový, velmi sympatický a špičkový pár Marek Svoboda – Lenka Fleklová. Postoupit mezi 4 nejlepší páry v takto nabité konkurenci je vždy obrovský úspěch.

Semifinalistou turnaje se stali velcí pohodáři, sympaťáci a super kamarádi Petr Šimánek – Lucie Fojtíková. Oba super pohodáři s úžasně skvělým přístupem ke hře a k turnaji. Mám vždy velkou radost, když je Péťa s Luckou v turnaji, protože oba umí nejen skvěle hrát tenis, ale stejně jako Mára Bezák s Terezkou Šmejkalovou, dovedou i Péťa s Luckou výrazně přispívat k přátelské atmosféře celého turnaje. Péťa s Luckou jsou schopní naše turnaje i vyhrávat. V sobotu na smíšence se ale v základní skupině dost natrápili, protože vyhráli jen 1 zápas ze 3 a to je poslalo do nevýhodné pozice pro osmifinále play off. Hned na začátku play off tak museli již v osmifinále hodně bojovat s párem Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, který vyhráli až po velkém boji 6:4. Čtvrtfinále s párem Michal Mašek – Renata Slabá zvládli Péťa s Luckou bez větších potíží. V semifinále si ale nepřišli na později nejlepší pár celého turnaje na Davida Webera s Luckou Hlaváčovou. V zápase o 3. místo nakonec po boji poměrem 4:6 podlehli páru Marek Svoboda – Lenka Fleklová. Přesto je postup mezi 4 nejlepší páry turnaje pro Péťu s Luckou velkým úspěchem a do dalších turnajů příslibem, že útok na nejvyšší mety se jen odložil do další březnové smíšenky.

Velkou pochvalu za postup do čtvrtfinále turnaje v konkurenci 16 párů si zaslouží manželé Vladimír a Markéta Polatovi, páry Michal Mašek – Renata Slabá, Petr Růžička – Lenka Vlasáková, Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Hráč Petr Růžička přijel na turnaj nejen hrát, ale v naší pohodové společnosti oslavit své významné narozeniny. Péťa na turnaj přivezl dorty, a pozval mnoho lidí na sklenku sektu. Věřím tomu, že Péťa a jeho parťačka rozhodně mají potenciál stejně jako všechny ostatní čtvrtfinálové páry na to, aby na dalším turnaji bojovali o nejvyšší příčky. Budu jim všem držet palce, aby v dalších turnajích to byli právě tyto páry, které výrazně zamíchají pořadím na nejvyšších příčkách. Tradičního dolního pavouka obsadili páry, které se z 1. kola play off nedostali mezi 8 nejlepších párů. V této nabité konkurenci nelze všem 16 párům zaručit, že se dostanou do bojů o nejvyšší pozice. Právě proto pořádáme pro tyto páry i tzv. dolní pavouk, kde si 8 párů zahraje ještě svoje vlastní play off o ceny a o prémii 100 bodů do žebříčku série. Ani v dolním pavouku nenarazíte na úplně lehkého soupeře. Ve čtvrtfinále dolního pavouka hned 3 zápasy skončili výsledkem 6:4 a 1x se hrál tie break.

Nejlepším párem dolního pavouka se nakonec stali Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Stále se zlepšující pár již velmi zle zatápěl všem soupeřům a prohrál jen 2 zápasy ze 7 odehraných a to s páry, které se probojovali do semifinále celého turnaje. Všechny svoje ostatní soupeře jinak porazili a to je známka vysoké kvality tohoto páru. Pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová tak mohou na dalších turnajích nejen překvapit, ale stát se i černým koněm celého turnaje.

Ve finále dolního pavouka se umístili Jiří Flégl – Ivana Schwarzová. Původně 1. nasazený pár celého turnaje se na lednové smíšence nepotkal se svou úplně špičkovou herní formou. Ve skupině Jirka s Ivankou vyhráli 2 zápasy a v osmifinále šli na pár Luboš Švarc – Lenka Pulkrábková. Výsledek osmifinálového zápasu nakonec odsunul Jirku s Ivankou do dolního pavouka. V dolním pavouku si Jirka s Ivankou nakonec poradili jak ve čtvrtfinále, tak v semifinále, kde sváděli těžký a vyrovnaný souboj s párem Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Zápas dospěl až do tiebreaku, kde měli více ze hry Jirka s Ivankou. Ve finále pak Jirka s Ivankou nevyzráli na pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová. Postup do finále dolního pavouka nakonec stačil Jirkovi s Ivankou k udržení 2. místa v průběžném žebříčku smíšených párů a do dalšího turnaje tak půjdou jako nasazený pár.

Konečné 3. místo v dolním pavouku obsadil pár David Tregler – Blanka Bílková. Druhý za původně nasazených párů, který se nedostal mezi 8 nejlepších párů turnaje. Začátek turnaje měli David s Blankou krutý. Ve skupině prohráli všechny 3 zápasy a ani v osmifinále nepřišlo zlepšení, když v osmifinále narazili na později nejlepší pár turnaje. Ve čtvrtfinále dolního pavouka ale pro Davida s Blankou nakonec přišel zlom, kdy se jim konečně podařilo vyhrát turnajový mač. Z dolního pavouka vyřadili pár Patrik Calábek – Linda Nguyenová. V semifinále sice nevyzráli na pár Vladimír Pulkrábek – Katka Vrábelová, ale turnaj nakonec zakončili vítězným zápasem v souboji o 3. místo s párem Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. David nebyl na turnaji v optimální fyzické kondici, protože den před turnaje hráli dlouho fotbal a David se do začátku našeho turnaje nestihl řádně zregenerovat. Věřím ale Davidovi s Blankou, že další turnaj může být jen lepší. V průběžném žebříčku smíšených párů se udrželi na 4. místě a i pro další turnaj tak budou mezi nasazenými páry. Těším se na další účast Davida a Blanky, protože jsou to oba velcí sympaťáci a pohodáři, které naše velká tenisová rodina moc a moc potřebuje.

Semifinalistou dolního pavouka se stal pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová. Skvělý pár, který na každém turnaji velmi příkladně bojuje a prohání všechny favority. Vlasta s Jitkou nedají svým soupeřům žádný prostor na jakékoliv podcenění. Pokud chcete Vlastu s Jitkou porazit, vždy musíte hrát naplno a počítat s tím, že se na výhru hodně nadřete. Poznali to už jejich soupeři ve skupině, když např. pár Petr Šimánek – Lucie Fojtíková proti Vlastovi s Jitkou nezvládl tie break. Také v osmifinále měli Vlasta s Jitkou našlápnuto na výhru a jen velmi těsná prohra ve zkrácené hře poměrem 5:7 nedovolila Vlastovi s Jitkou hrát o nejvyšší pozice. Ani v dolním pavouku si Vlasta s Jitkou nepočínali nijak zle. Ve čtvrtfinále dolního pavouka zkrácené hře nejdříve vyřadili pár Marian Kern – Katka Danková, aby v semifinále znovu ve zkrácené hře tentokrát podlehli páru Jiří Flégl – Ivana Schwarzová. V zápase o 3. místo už nezbyly síly na větší vzdor, přesto je prohra 3:6 ukázkou nesmírné bojovnosti a celkově vysoké herní úrovně páru. Pár Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová ze 7 odehraných zápasů hrál 4x ve zkrácené hře s bilancí 2 výhry a 2 prohry, 1x výhra ve skupině 6:4 a 2 prohry poměrem 2:6 a 3:6. S párem Vlasta Havlíček – Jitka Košlerová je potřeba na dalších turnajích počítat, protože úroveň a kvalita jejich hry je vysoká a kdykoliv mohou porazit kohokoliv. Díky moc Vlastovi a Jitce za jejich celkový přístup k turnaji a těším se, že v březnu zase přijedou prohnat nebo dokonce porazit některé z favoritů turnaje.

Ve čtvrtfinále dolního pavouka si zahrály páry Patrik Calábek – Linda Nguyenová, Deny Sudek – Kristýna Balcarová, Marian Kern – Katka Danková a Denis Mašek – Žaneta Rusnáková. Všechny tyto páry ukázaly, že mají před sebou velký potenciál. Patrik s Lindou se zlepšovali zápas od zápasu a pokud spolu vydrží, dočkají se určitě mnohem lepších výsledků. Pochvalu zaslouží také Deny s Kristýnou, kdy spolu hráli poprvé a se všemi soupeři hráli důstojné mače. Marian s Katkou hrají každým turnajem čím dál lépe. Pochvalu zaslouží zejména Katka, která se neustále zlepšuje. Na turnaji Marian s Katkou sehráli 5 zápasů, z toho ale 2x neuspěli ve zkrácené hře. S finalistou turnaje párem Marek Bezák – Tereza Šmejkalová vyhráli v osmifinálovém mači hned 5 gamů a nebyli daleko od senzačního postupu mezi 8 nejlepší párů turnaje. Ani ve 2 dalších zápasech nehráli Marian s Katkou nijak špatně a tak čekám, že již na dalším turnaji mohou pro Mariana s Katkou přijít první výhry.

Pár Denis Mašek – Žaneta Rusnáková také hrál velmi dobře. Na to, že se Žaneta vracela zpět po těžkém zranění a Denis s námi hrál první turnaj po hodně dlouhé době si oba vedli velmi dobře a zaslouží si velkou pochvalu. Denis má v sobě velký potenciál pro další růst výkonnosti. Zálež jen na tom, jestli bude Denis chtít pokračovat a nastoupí na cestu postupného zlepšování až do dosažení špičkové tenisové výkonnosti.

Závěrem musím poděkovat všem 16 párům za to, že se k nám na turnaj dostavili z často opravdu velkých vzdáleností, že si s námi užili pohodový, veselý a radostní sobotní den a že si z turnaje odvezli hodně pozitivní energie. Těším se již nyní na další turnaje a na další setkání s tolika úžasnými lidmi. Nebýt těchto turnajů, tak žádná tenisová rodina by nikdy nevznikla. Buďme proto rádi, že tuto naši velkou a stále se rozšiřující tenisovou rodinu u nás v České Lípě máme a že jí můžeme společnými silami i nadále rozšiřovat a rozvíjet. Naše turnaje spojují a seznamují lidi, kteří by se bez těchto turnajů o sobě vůbec nedozvěděli. Chceme a budeme pokračovat v dalším rozvoji našich turnajů, protože nám to všem dává smysl. I nadále se chceme scházet, hrát spolu tenis, užívat si pohodu a radost ze setkání a odpočinout si po dobu turnaje od každodenních starostí.

Děkuji Věrce Brůžkové za vzorně připravené jídlo a za pomoc při vytváření pohody na turnaji. Věrka je vážně poklad a my jsme rádi, že jí u nás máme! Všem rekreačním hráčům a hráčkám přeji jen to nejlepší! A hlavně si moc a moc přeji, abyste nám zachovali přízeň, chodili na naše turnaje a užívali si tu pohodu a přátelství s námi. Výsledky v turnaji jsou jedna věc, druhá je pak naše velká a soudržná tenisová parta – tenisová rodina. Udělejme proto vše, aby nám všem dělala jen samou radostl! Sledujte naše webové stránky www.tennisfamily.com. Dozvíte se vše o naší činnosti.

Zdeněk Hykš, předseda spolku Tenisová rodina