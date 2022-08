Každá zahrada je trochu jiná, zrovna tak jako odrůda, rostlina i člověk, který o ně pečuje. Jeden takový člověk z Lužan u Jičína a skalní fanoušek pražského klubu SK Slavia Praha se již sedmým rokem snaží o to, aby v každém čase mohl objevovat způsoby, jak vypěstovat kvalitní a čerstvou zeleninu.

Brzy na jaře strávil pan Ladislav Hnízdo jako každý rok spoustu času přípravou sazenic do malých plastových kelímků a plat, aby je mohl co nejdříve dát do vytápěných foliovníků a skleníků. Začátek sezony zahájil přípravou sadby a zanedlouho vypěstoval a začal sklízet první úrody několika druhů salátů a kedluben. V současné chvíli sbírá různé druhy rajčat, paprik, okurek, brambor a další zeleniny.

Jak určitě každý jiný pěstitel ví, není to jednoduchá práce. Časově představuje nasazení od rána do večera, 7 dní v týdnu od února do listopadu bez dovolené a bez výletů, jak sám o své práci mluví a dále dodává: „Chtěl bych poděkovat především svojí manželce Helence a celé rodině, že je k mé práci tak shovívavá a že mě doma všichni podporují. Manželka mi pomáhá hlavně s přípravou věcí a dalšími činnostmi, které s pěstováním souvisí. Lásku a znalosti ohledně pěstování jsem zdědil v genech po svém dědovi, který měl plantáže jahod a celý život se tomu věnoval. Zbytek mě naučil můj tchán Václav Novotný a dále už jen potom praxe a zkušenosti, které jsem doteď nasbíral a stále ještě sbírám.“

Pro letošní rok obohatil svoje pěstování o krásné květiny převislé petúnie, kterými je vyzdoben i jeho dům. K těm přidává i speciální hnojivo, díky němuž se vyprodukují ty obrovské převisy a vznikne tak nádherná kvalita těchto květin. Na své zahradě je svým pánem, čas si organizuje podle potřeby, a to je také jeden z důvodů, proč se tahle práce stala jeho koníčkem. Každá nová sklizeň je vlastně odměnou a zárukou čerstvosti a kvality, na které si velice zakládá. Na zahradě i mimo ni ho jednoduše poznáte podle svého typického slaměného klobouku, který s oblibou nosí. Osobně mu přeji, aby ho tato práce bavila tak, jako doposud a dále stále zdraví a hodně úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Jan Pacák