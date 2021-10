Pokud jste se i Vy zapojili do pořádání zajímavé události, navštívili jste kulturní akci či pořídili pěkné snímky, napište nám přes formulář v rubrice Čtenář reportér, rádi i Vaše příspěvky zveřejníme. Těšíme se a předem děkujeme!

Alena Kaňková z Valdic zavítala v sobotu do obce Lískovice na zajímavou výstavu, která návštěvníky zavedla do minulosti. Za fotografie a video velmi děkujeme!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.