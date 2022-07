Nejstarší panenka je z roku 1942. Všechny se vlídně dívají kouzelnýma modrýma očima zpod dlouhých řas, malinko se usmívají a hodně nás dojímají. A hlavně nestárnou. Když se jim utrhne ručička nebo nožička, nepláčou a trpělivě čekají, co s nimi bude, zda je tatínek spraví.

Na výstavě jsou proutěné kočárky všech velikostí, vedle stojí prošívaný kočárek a pak následuje barevně pestrý zástup kočárků pro panenky ze 70. let., které kopírují dětské kočárky té doby. Ozdobou výstavy je tmavý kočárek s vysokými koly jako vystřižený z historického fotoalba.

Na vernisáži výstavy přivítal malé i velké diváky povedený páreček maňásci Jeníček a Mařenka. Pak se jich zmocnily děti a maňásci šli z ruky na ruku. Všichni si vyslechli projev, krátké pojednání o panenkách a Zuzanka Chlubnová s kamarádkou Eliškou recitovaly básničku o panence.

Výstava se setkává s dobrým ohlasem. Prohlédnout si ji můžete v Obecním domě v Lukavci do konce měsíce července, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 17 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin. Poděkování si zaslouží všichni, kteří exponáty na výstavu zapůjčili.

Marie Nosková