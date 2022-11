Zde už se ranní mlha, která byla cestou až do Velké Úpy, rozpustila a vítala nás modrá obloha s neuvěřitelnou teplotou 17°C. Ve svižném tempu jsme stoupali kolem kamenné kapličky a vodárny (tzv. vodní trkač, který v minulosti hnal vodu na Sněžku) údolím s překrásnými výhledy. Už ve 12 hodin jsme přišli do místa bývalé Obří boudy, kde už bylo mnoho turistů, a využili jsme polské chaty Slezský dům k malému občerstvení. Odtud zbývalo už jen 30 minut po strmé cestě na vrchol 1602 m nad mořem. Také zde bylo příjemně teplo, jen vítr zesílil asi na 30 km/hod., a tak jsme se shromáždili v závětří rotundy sv. Vavřince a zazpívali národní hymnu.

Sestup dolů kolem ocelové konstrukce lanovky po nových kamenných „schodech“ mezi klečí a níže mezi hustými malými stromky byl snadný; sluneční paprsky stále příjemně hřály a tak jsme bundy odložili do batohů. Překrásné byly pohledy do údolí, dále na rozhlednu Černé hory a dokonce bylo vidět až na kopec Bradlec nad Jičínem! Všem to byla milá odměna za náročný výstup. Další pak čekala před chatou Růžohorky, kde na venkovním teploměru na slunci bylo 29°C! Odměnili jsme se nejen dobrým mokem, ale ochutnali kromě jiného místní specialitu borůvkové knedlíky, zapsali se do kroniky a všichni dostali Pamětní list a malý symbolický dáreček.

Zbýval už jen sestup po zelené turistické značce do Pece pod Sněžkou, který netrval ani hodinu, odkud nás autobus odvezl domů. Bylo to jen 14 km, ale s převýšením 800 metrů. Díky počasí vládla mezi všemi účastníky velká pohoda a všichni přítomní tento výstup považovali za jeden z nejhezčích v dosavadní historii. Nejstarším účastníkem byl poutník Ivan Pírko, patriot Jičína, milovník hor a přírody.

Na závěr trochu statistiky:

Celkem za 30 let vystoupilo na vrchol Sněžky, pokaždé 28. října od rozdělení Československa na dvě samostatné republiky 1062 osob:

- nejvíce 23. ročník v roce 2015 - 75 osob

- nejméně 1. ročník v roce 1993 – zakladatelé Ivan a Jitka Pírkovi - 2 osoby

- nejstarší účastník Ivan Pírko, 81 let

- nejmladší účastníci František Pěč, Pavlík Hanuš, Kateřina Pírková - 4.5 roku

nejvíce účastí:

30 x Ivan Pírko

24 x Jitka Pírková

15 x Štěpán Pírko, Jaroslav Hnátek

14 x Martina Pírková, Pavel Pírko

13 x Marcela Jiranová, Jitka Pírková mladší, Josef Kužel,

11 x Miroslav Jiran,

10 x Eva Fejfarová, Jiří Ondruš, Jiří Špína, František Pěč

Ivan Pírko